Проголосуй за «Елку Победы»

Творческие работы жителей Чувашии представлены на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали игрушки своими руками и что дарили на праздник. «Наиболее активными конкурсантами по традиции стали самые юные художники. Дети 6-11 лет нарисовали более 12 тысяч рисунков, посвященных встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны», — говорят организаторы. Познакомиться с открытками наших земляков можно на сайте Музея Победы. Кроме того, до 15 декабря интернет-пользователи могут поддержать авторов понравившихся работ и проголосовать за них. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Авторов лучших работ наградят дипломами и подарками.