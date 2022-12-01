График новоселий — на контроле у Минстроя Чувашии

Как идет возведение жилых домов в Чебоксарах и Новочебоксарске, не отстают ли строители от графика — проверить эти важные моменты на днях отправилась делегация Минстроя Чувашии

Ближайший к сдаче жилой дом — в Чебоксарах на позиции 23 по проспекту Тракторостроителей. Застройщику, ООО «Сигма», остается провести пуско-наладку лифтового оборудования и выполнить завершающие отделочные работы. До 31 декабря этого года получения квартир здесь ждут 685 будущих жильцов, сообщают в Минстрое. Активно идут работы и на объекте по улице Строителей в Новочебоксарске — дом достраивает новая фирма, ООО «СЗ «СМУ-60». Сейчас степень готовности дома составляет уже 92%. А до 30 марта следующего года новоселам планируется передать ключи от готовых квартир.

Побывали представители Минстроя и на трех чебоксарских объектах, которые достраивают по соглашению с Фондом развития территорий. На двух из них — домах на проезде Соляное и на площади Речников, которые планируется сдать соответственно в августе и сентябре следующего года — отставаний от графика нет. А вот у фирмы, достраивающей многоквартирный дом по улице Калинина, 83 (плановый срок сдачи — январь 2023 года) есть отставание по срокам выполнения работ. Хотя, как отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов имевшиеся раньше технические и финансовые вопросы по объекту сняты, необходимые материалы и оборудование закуплено. Застройщикам поручили ускорить темпы работ и увеличить число рабочих на объекте.

«Министерство постоянно контролирует ход строительства жилых домов, — отметил по итогам рейда Владимир Максимов. — Главная задача, которую поставил нам Глава Чувашии Олег Николаев, — обеспечить скорейшую достройку объектов и передать ключи от квартир людям, которые уже не первый год ждут новоселья».