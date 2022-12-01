В Чувашию поставят 9 «скорых» и 29 школьных автобусов

В начале следующего года в Чувашию поступят девять новых автомобилей скорой помощи и 29 школьных автобусов вместимостью до двадцати человек. Автопарк обновят во всех регионах России, деньги на это выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 2 декабря подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Всего между регионами страны распределят 1151 школьный автобус и 937 машин скорой помощи, сообщают в Правительстве России. «Автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в I квартале следующего доставить их в регионы», — поручил Михаил Мишустин на заседании Правительства 10 ноября.

На закупку школьных автобусов и «скорых» из федеральной казны дополнительно выделили 7,2 млрд рублей. Большая часть средств — 4,2 млрд рублей — предусмотрена на приобретение автомобилей скорой помощи. Транспорт поставят в медицинские учреждения в сельской местности, в том числе в поселки городского типа и малые города, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей. Остальная часть, 3 млрд рублей, пойдет на закупку школьного транспорта. Автобусы также направят в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Как отмечают в Правительстве страны, обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. При этом за счет средств федерального бюджета должно закупаться не менее 4 тысяч новых автобусов ежегодно и не менее 5 тысяч машин скорой помощи для сельских поселений в 2021–2023 годах. Вся техника должна быть российского производства.

В 2021 году на эти цели из резервного фонда Правительства было выделено более 15,3 млрд рублей, что позволило направить в регионы более 4 тысяч школьных автобусов и свыше 1,6 тысячи машин скорой помощи. В 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрели 16 млрд рублей.