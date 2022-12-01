Русский драмтеатр осваивает новые формы работы и готовится отметить юбилей

Театр начинается не с вешалки

Если бы Константину Сергеевичу Станиславскому довелось побывать в Чебоксарах, слова о том, с чего начинается театр, наверняка звучали бы иначе. В то время как посетители МХТ, по его мнению, должны ощущать магию театрального процесса «с самого момента входа в здание», Русский драматический театр погружает в арт-пространство уже на улице. Актеры, а точнее, их фотопортреты с крупными выразительными чертами лица, встречают публику прямо на площади перед центральной лестницей, словно приглашая на спектакль. Кстати, на юбилейном вечере театра 16 декабря они впервые будут не на сцене, а в зале.

Почувствовать себя в роли зрителей, расслабленно откинувшись на спинку кресла, необходимо не только труппе, но и работникам постановочных цехов — 100-й театральный сезон выдался насыщенным и разнообразным. Кажется, что премьеры (чего стоит один из самых масштабных по структуре и содержанию романов Федора Достоевского «Братья Карамазовы» в инсценировке санкт-петербургского режиссера Олега Куликова), гастроли во Владикавказе, Уфе, Сарове, Казани и Йошкар-Оле — лишь малая толика профессиональной деятельности коллектива. К примеру, в ноябре здесь запустили оригинальный проект «Кино о театре», в рамках которого чебоксарцы посмотрели фильмы о жизни и творчестве великих мастеров театрального искусства. Символично, что его куратор, российский режиссер-документалист Галина Евтушенко минувшим летом была в составе жюри Чебоксарского международного кинофестиваля, а ее картина о фронтовом фотографе Ольге Ландер вошла в его внеконкурсную программу.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО,

театровед, журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург»: «Названия фильмов говорили сами за себя — «Горе уму. Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере эпохи», «Эрдман и Степанова», «Антон Чехов и Исаак Левитан». Благодаря проекту «Кино о театре» увидели зрители и фрагмент из картины Галины Евтушенко «Запечатленный образ» об отношениях Льва Толстого и скульптора Ильи Гинцбурга. Для большинства присутствующих подобные сочетания имен выглядели парадоксально, но Галина Михайловна раскрыла идею созвучия судеб каждой из пар ее героев».

Неоднократно проходил по нашей ковровой дорожке и Дмитрий Астрахан, известный по фильмам «Ты у меня одна», «Перекресток» и «Все будет хорошо». На этот раз именитый кинорежиссер приехал в Чебоксары для постановки комедии «Леди на день» (одноименный фильм вышел на экраны в 2002 году), которая собирает аншлаг за аншлагом, в декабре даже назначена дополнительная дата.

Репертуарная политика театра вообще строится по принципу контраста стилей и жанров. Жемчужины русской и зарубежной классики соседствуют с пьесами современных авторов, драма, мелодрама и фарс — с комедией положений, детективом и фантастикой, так что каждый получает шанс выбрать постановку на свой вкус. А ко Дню республики директор театра Дмитрий Капустин обещает шесть бесплатных показов спектакля по мотивам чувашских сказок, что можно по праву назвать возрождением исторических традиций. Хотя в Чебоксарах с национальным материалом в основном работают Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова и Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля, Русский театр тоже обращался к произведениям Якова Ухсая «Тудимер» и Петра Осипова «Айдар», игравшимся в переводе.

Всего в 2023 году в театре планируют выпустить семь премьер вместо положенных по государственному заданию пяти (среди них рассказы Василия Шукшина и «Повесть о настоящем человеке»), в том числе и на средства грантов Главы Чувашии и Президентского фонда культурных инициатив.

Взаимодействие с другими видами искусства (совсем скоро в эфире местного телевидения выйдет фильм о Русском драматическом театре), освоение актуальных форм диалога с публикой (не за горами открытие Малой сцены), налаживание новых творческих механизмов — то, чем сегодня дышит коллектив, и это желание идти в ногу со временем особенно ценно. Меняется эпоха, а с ней и зритель, требующий модернизации театральной системы не только относительно режиссерского языка или технического оснащения, но и информационного поля, которое активно расширяется.

Юбилейные выставки уже прошли в Чувашском национальном музее, Чувашском художественном музее и галерее «Серебряный век». Помимо фоторепортажей со спектаклей и репетиций в качестве экспонатов были представлены эскизы костюмов и декораций, архивные афиши, программки и даже воссозданы гримерки артистов. Дабы молодежь, которая смотрит на мир сквозь мониторы и дисплеи, услышала живой голос театра и поняла, что Александр Пушкин и Антон Чехов, Николай Гоголь и Александр Островский могут звучать современно и свежо.