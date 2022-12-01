ВТБ в Чувашии увеличил объем портфеля кредитов юридических лиц на 11%

По итогам девяти месяцев 2022 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике вырос на 11% и превысил 21,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц за данный период увеличился на 16% и достиг 19,5 млрд рублей.

Наибольшую динамику в объеме корпоративного кредитования бизнеса обеспечили компании среднего и малого бизнеса, портфель кредитов СМБ вырос на 14% до 18,1 млрд рублей. В отраслевом разрезе треть корпоративного кредитного портфеля СМБ республиканского подразделения банка занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, с начала года портфель увеличился на 5%. Наибольший рост портфеля зафиксирован в сегменте жилого и коммерческого строительства, за отчетный период его объем удвоился и составил более четверти от общего портфеля займов. Также активными заемщиками ВТБ в республике остаются предприятия торговли и машиностроения, на которые приходится соответственно 16% и 10% в корпоративном кредитном портфеле.

Портфель привлеченных средств клиентов — юридических лиц банка в Чувашии вырос за 9 месяцев до 19,5 млрд рублей. Наиболее востребованными у предпринимателей республики являются срочные депозиты с периодом размещения до одного года, по ним зафиксирован рост на 16%.