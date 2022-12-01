ВТБ в Чувашии увеличил объем портфеля кредитов юридических лиц на 11%

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По итогам девяти месяцев 2022 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике вырос на 11% и превысил 21,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц за данный период увеличился на 16% и достиг 19,5 млрд рублей.

Наибольшую динамику в объеме корпоративного кредитования бизнеса обеспечили компании среднего и малого бизнеса, портфель кредитов СМБ вырос на 14% до 18,1 млрд рублей. В отраслевом разрезе треть корпоративного кредитного портфеля СМБ республиканского подразделения банка занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, с начала года портфель увеличился на 5%. Наибольший рост портфеля зафиксирован в сегменте жилого и коммерческого строительства, за отчетный период его  объем удвоился и составил более  четверти  от общего портфеля займов. Также активными заемщиками ВТБ в республике остаются предприятия торговли и машиностроения, на которые приходится соответственно 16% и 10% в корпоративном кредитном портфеле.

Портфель привлеченных средств клиентов — юридических лиц банка в Чувашии вырос за 9 месяцев до 19,5 млрд рублей. Наиболее востребованными у предпринимателей республики являются срочные депозиты с периодом размещения до одного года, по ним зафиксирован рост на 16%.

«Предприятия Чувашии продолжают развиваться, демонстрируя высокий уровень адаптации к новым экономическим условиям. В этом им помогают программы государственной поддержки, активным участником которых является ВТБ.  С начала года банком предоставлены льготные кредиты региональным компаниям в рамках госпрограмм на сумму свыше 11,8 млрд рублей. Компании строительного сектора в этом году проявили наибольший интерес к инструментам госсубсидирования, по программе Правительства РФ &numero; 629-п поддержки жилищного строительства выдано более 5 млрд рублей. Также востребованы у регионального бизнеса программа Минсельхоза &numero;1528 (1,1 млрд рублей) и программа поддержки системообразующих предприятий Минпромторга &numero;393 (более 1,7 млрд рублей)», − отметил управляющий ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов. 

 

 

Опубликовано: 1 декабря 2022 г.


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