Велогонщики из Чувашии завоевали восемь медалей

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Восемь медалей разного достоинства завоевали велогонщики из Чувашии на завершившихся в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края Всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «велокросс», сообщили в Минспорте Чувашии.
Золотые награды в различных возрастных категориях на счету Софьи Ростовщиковой, Арсения Никитина и Алексея Анисимова. Вторые места заняли Даниил Карпов и Матвей Матвеев. А замкнули тройку призеров Денис Яковлев, Алина Карлова и Леонид Павлов.

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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