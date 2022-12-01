Велогонщики из Чувашии завоевали восемь медалей

Восемь медалей разного достоинства завоевали велогонщики из Чувашии на завершившихся в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края Всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «велокросс», сообщили в Минспорте Чувашии.

Золотые награды в различных возрастных категориях на счету Софьи Ростовщиковой, Арсения Никитина и Алексея Анисимова. Вторые места заняли Даниил Карпов и Матвей Матвеев. А замкнули тройку призеров Денис Яковлев, Алина Карлова и Леонид Павлов.