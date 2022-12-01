Список проблемных домов стал короче

16 недостроев, в строительство которых вложили свои средства дольщики, значилось на начало 2022 года в Едином реестре проблемных объектов, сообщают в Минстрое республики. Сегодня в реестре осталось десять объектов. Это девять жилых домов, а также торгово-офисный центр, в строительство которого вложили деньги три физических лица и пять индивидуальных предпринимателей.

Исключен из проблемного списка дом по улице Гражданской, 6 в Чебоксарах — весной нынешнего года здесь справили новоселье более 70 дольщиков. А участникам долевого строительства трех домов в Чебоксарах и Новочебоксарске выплатили компенсации за недостроенное жилье.

Восстановить права дольщиков оставшихся объектов проблемного реестра планируется до конца 2023 года. На трех из них, расположенных в Чебоксарах, продолжаются строительно-монтажные работы. Первыми ключи от квартир должны получить жильцы дома по улице Калинина, 83 — ввод его в эксплуатацию запланирован на январь 2023 года. Чуть позже, в третьем квартале следующего года намечено сдать многоэтажный дом на проезде Соляное и высотку ЖК «Ривьера» в районе речного порта. Возобновлению работ на этих трех объектах поспособствовал Фонд развития территорий, принявший решения о завершении их строительства в качестве способа восстановлении прав граждан-участников долевки.

Напомним, чтобы Фонд подключился к решению проблем того или иного долгостроя, необходимо, чтобы его застройщик по суду был признан банкротом. Так произошло с застройщиками трех упомянутых выше домов — ООО «АЛЗА», ООО «ПОБЕДА» и ООО «Фирма «СТАРКО». В этом году инициировано конкурсное производство в отношении еще двух фирм — ООО «СЗ «Лидер» и ООО «СЗ «Грандстрой». Но пока вопрос не решен, судебные заседания по данному вопросу несколько раз переносились. Очередное заседание Арбитражного суда Чувашии о признании ООО «СЗ «Лидер» несостоятельным (банкротом) назначено на 9 декабря, а ООО «СЗ «Грандстрой» — на 1 декабря, сообщают в Минстрое республики.

Либо деньги, либо квартиры

За десять месяцев этого года Фонд развития территорий и регионы страны в рамках своих «дорожных карт» восстановили права еще 36 тысяч российских дольщиков. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин. По его словам, люди получили либо квартиры, либо компенсации за жилье, с обязательствами по строительству которого не справились застройщики.

Собственными силами с начала текущего года регионы страны восстановили в правах почти 16 тысяч дольщиков. 11 тысяч граждан получат (либо уже получили) квартиры в домах, введенных в эксплуатацию первоначальными застройщиками либо привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков использованы иные механизмы: выплаты, предоставление компенсационного жилья и др.

Еще 20 тысяч человек за минувшие 10 месяцев восстановлены в правах силами федерального Фонда развития территорий. 15 тысяч дольщиков получили от фонда выплаты на общую сумму 53,6 миллиарда рублей. Еще 5 тысяч человек получили или в ближайшее время получат квартиры в домах, строительство которых осуществлялось Фондом развития территорий и региональными фондами.

«В совокупности за 10 месяцев с применением федеральных механизмов завершилось строительство 42 ранее проблемных объектов, — сообщил главный управляющий, директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. — Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь включительно, превышает 240 тысяч кв. м».

Кстати

В декабре в Госдуме страны рассмотрят законопроект, который освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика, сообщает «Российская газета». Авторы проекта напоминают, что еще в конце декабря 2019 года были приняты поправки в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ, которые освободили от НДФЛ финансовые компенсации обманутым дольщикам. Однако на возмещенную недвижимость налоговые льготы пока не распространяются. Принятие нового законопроекта позволит восстановить социальную и экономическую справедливость в отношении обманутых дольщиков при получении ими жилья от государства.

По обновленному графику этот дом на площади Речников должен быть сдан в третьем квартале следующего года. Фото Максима Васильева