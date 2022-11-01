Дню вышивки посвятят флешмоб, выставку и круглый стол

Секрет солдатского платка

Чередой ярких событий ознаменуется предстоящий День чувашской вышивки, который республика отметит 26 ноября. Напомним, особая дата в праздничном календаре региона появилась в 2020 году — по Указу руководителя региона Олега Николаева. День выбран не случайно. Ведь именно в это время в старину, когда заканчивались земледельческие работы, чувашские женщины садились за вышивку. Кроме того, 26 ноября родилась «царица чувашской вышивки» Екатерина Ефремова.

Как рассказали в Минкультуры Чувашии, специально к праздничной дате запущен флешмоб, чтобы продемонстрировать всю красоту рукоделия, показать, как вышитые узоры преображают человека. Принять участие просто: нужно разместить свою фотографию в национальной одежде или с любым изделием с вышивкой в ВКонтакте и Телеграм с хэштегом #яичувашскаявышивка. Снимки участников соберут в финальный коллаж и 26 ноября опубликуют на сайте Чувашского национального музея и в социальных сетях. Автор фотографии, набравшей больше всего положительных откликов, получит подарок.

Обязательно стоит посетить в эти дни Музей чувашской вышивки, где открылась выставка известной вышивальщицы Евгении Жачевой «Вечная красота узоров». Как известно, мастерица стояла у истоков обучения чувашской вышивке и душой радела за это дело. По словам директора национального музея Ирины Меньшиковой, на республиканские средства закуплена уникальная коллекция ее работ, которая и будет представлена посетителям. Экспозиция включает как работы самой рукодельницы, так и ее коллекцию предметов с вышивкой разных народов мира.

Еще одно значимое событие — запуск портала «Национальная школа чувашской вышивки». Эта платформа — результат партнерства государственного музея и ведущего российского телекоммуникационного оператора «МТС». Она станет основной электронной площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции Чувашского национального музея и будет дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев, лекциями и уроками.

Итоговое мероприятие, по словам руководителя Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, состоится 26 ноября в театре оперы и балета. «Подведем итоги конкурса среди вышивальщиц «Живи, узор чувашский!» Еще раз покажем Вышитую карту России, что в ближайшее время будет дополнена новыми регионами. И, конечно, вручим Благодарности нашим мастерицам, которые многое делают сегодня, чтобы сохранить наше национальное достояние — чувашскую вышивку, и изо дня в день кропотливо работают над созданием новых произведений искусства», — рассказала Светлана Каликова.

Напомним, в этом году участники конкурса «Живи, узор чувашский!» вышивали традиционный солдатский платок (салтак тутри), а в прошлом году — платок танцевальный. О секретах и смыслах этого «сакрального» предмета одежды поведают исследователи народного искусства и на круглом столе, который пройдет 29 ноября в Музее чувашской вышивки. Кстати, с ноября здесь заработал Совет мастеров, который намерен проводить регулярные встречи.

От первого лица

Самый красивый символ

Вышивка — это национальный символ Чувашии, который символизирует главные достоинства нашего народа: скромность и трудолюбие, духовное богатство и красоту, отметил Глава республики Олег Николаев в своем поздравлении с Днем чувашской вышивки. По его словам, праздник, учрежденный всего два года назад, призван не просто сохранить национальное достояние, но и привлечь к нему внимание широкой аудитории, сделать его популярным у молодежи, придать импульс возрождению и развитию нашей уникальной культуры.

«Масштабные акции, которые проводятся силами вышивальщиц и учреждений культуры нашей республики, прогремели на всю страну, — подчеркнул Глава Чувашии. — Так, проект «Вышитая карта России», реализованный в Год культурного наследия народов России, объединил все регионы нашей огромной страны, дал мощный толчок к изучению народного искусства».

Поздравив всех, кому близко искусство вышивки, Олег Николаев пожелал мастерам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и воплощать в жизнь все свои идеи!