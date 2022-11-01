В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали, как изменился спрос на нефинансовые сервисы для корпоративных клиентов в 2022 году

ИТ-поддержка и маркетинговые инструменты – в Волго-Вятском банке Сбербанка* рассказали, как и на какие сервисы для бизнеса растет спрос среди предпринимателей региона.

В сравнении с 1 кварталом 2022 года число компаний, использующих сервис СберЛид, возросло более чем в 30 раз. Чаще всего СберЛид выбирают предприниматели из Татарстана, Чувашии, Перми и Удмуртии.

СберЛид – онлайн-сервис, функционал которого позволяет направлять сайту клиента команды на выполнение запрограммированных сценариев с реакцией на действия посетителей сайта. Команды могут выглядеть как всплывающие виджеты или, например, лента рекомендаций сопутствующих товаров. Каждый из вариантов является эффективным инструментом маркетинга, позволяющим заинтересовать клиента, предоставить промокод на скидку, повысить средний чек, оповестить об изменениях, отправить в нужный раздел сайта. С 11 по 17 ноября подключить сервис можно со скидкой 50%. Специальные условия действуют для новых клиентов сервиса в течение 6 месяцев с даты регистрации в СберЛиде на любой тариф с ежемесячной оплатой.

Еще одной востребованной среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей платформой стала ITуслуга.ру. Количество компаний, выбирающих услуги платформы для решения ежедневных ИТ-задач, выросло в 13 раз в сравнении с предыдущим годом. Абсолютным лидером по приросту стала Нижегородская область.

Для бизнеса ITуслуга.ру – это возможность решать такие вопросы, как подбор, поставка и обслуживание кассового оборудования, консультации и ремонт, с минимальной включенностью и гарантией быстрого результата. В рамках «Зеленой недели» для бизнеса от Сбера годовую подписку, которая включает в себя выезд инженера, мониторинг передачи чеков в ОФД, неограниченные консультации службы технической поддержки, удаленное обновление программного обеспечения контрольно-кассовой техники, контроль сроков действия фискального накопителя (ФН) и договора ОФД, действует скидка 50%.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Мы нацелены на развитие наших клиентов, поэтому предлагаем множество решений, охватывающих различные аспекты бизнес-процесса: от страхования здоровья сотрудников до сервисов коммуникации с клиентами компаний. Продукты для бизнеса от Сбера – это возможность оптимизировать работу, повысить эффективность процессов и расширить целевую аудиторию бренда. Мы в Волго-Вятском банке Сбербанка наблюдаем рост спроса по ряду предложений как в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году, так и с предыдущими кварталами текущего года. В рамках традиционной «Зеленой недели» от Сбера на сервисы и услуги для бизнеса действуют скидки – отличная возможность протестировать предложения и оценить эффект от их внедрения»

Подробнее о предложениях для бизнеса – на сайте «Зеленой недели».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.