От получения сигнала от общественности до задержания пьяного водителя прошло всего семь минут!

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
К штрафам злостному нарушителю ПДД не привыкать, а вот прав за отказ от медосвидетельствования он будет лишен впервые... Фото общественного проекта «Город грехов»

Один из автолюбителей передал в городской чат информацию о подозрительном поведении водителя «Фольксвагена Поло». Неравнодушный горожанин был на сто процентов уверен, что мужчина, управляющий иномаркой, находится в состоянии алкогольного опьянения, и сообщил не только номера автомобиля, но и где искать транспортное средство.
Получив сигнал, экипаж ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары перехватил лихача во дворе дома по улице Байдула. Задержание получилось образцово-показательным: от сообщения в чате до перехвата пьяного водителя прошло всего 7 минут! 29-летний чебоксарец отказался от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому вопрос с его правами можно считать решенным на ближайшие полтора года, составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ.
Лишение водительских прав станет для нарушителя, вероятно, самым болезненным наказанием, потому что к штрафам у него уже явно выработался «иммунитет»: в 2022 году горожанин 30 (!) раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости…

Опубликовано: 15 ноября 2022 г.


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