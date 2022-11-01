От получения сигнала от общественности до задержания пьяного водителя прошло всего семь минут!

Один из автолюбителей передал в городской чат информацию о подозрительном поведении водителя «Фольксвагена Поло». Неравнодушный горожанин был на сто процентов уверен, что мужчина, управляющий иномаркой, находится в состоянии алкогольного опьянения, и сообщил не только номера автомобиля, но и где искать транспортное средство.

Получив сигнал, экипаж ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары перехватил лихача во дворе дома по улице Байдула. Задержание получилось образцово-показательным: от сообщения в чате до перехвата пьяного водителя прошло всего 7 минут! 29-летний чебоксарец отказался от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому вопрос с его правами можно считать решенным на ближайшие полтора года, составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ.

Лишение водительских прав станет для нарушителя, вероятно, самым болезненным наказанием, потому что к штрафам у него уже явно выработался «иммунитет»: в 2022 году горожанин 30 (!) раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости…