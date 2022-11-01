Об открытии сессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередная, тринадцатая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва состоится 17 ноября 2022 года в Большом зале заседаний Дома Правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.
Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».

Опубликовано: 14 ноября 2022 г.


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