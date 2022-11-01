В доме на Эгерском бульваре произошел взрыв бытового газа

В 10 часов 43 минуты на пульт дежурного спасательной службы поступил звонок о хлопке бытового газа в девятиэтажном многоквартирном доме по адресу Эгерский бульвар, 41. ЧП произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Чувашии, на момент происшествия в квартире находились два человека — мужчина и ребенок 2018 года рождения, никто из них не пострадал. В результате взрыва повреждено остекление балкона и комнаты. На месте работали специалисты газовой службы и МЧС, возле дома дежурили экипажи скорой помощи и полиции. Жильцов дома эвакуировали.

По словам специалистов, причину происшествия еще предстоит установить.