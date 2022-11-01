В Новый год — без долгов и с подарками!

И снова энергетики планируют порадовать своих клиентов: филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о начале «новогодней» акции для потребителей тепловой энергии и горячей воды. Ее участники могут не только заблаговременно, до конца года, решить вопрос с коммунальными платежами, но и получить ценные призы.

Для физических лиц акция «В Новый год — без долгов!» давно стала привычным делом: ЭнергосбыТ уже на протяжении ряда лет ежегодно радует подарками горожан — самых надежных потребителей. А в прошлом году в акции дебютировали и юридические лица — они также приняли в ней участие. Нынче их добросовестность тоже оценят, так что для них акция также, можно сказать, переходит в разряд традиционной. Условия участия в ней для обоих категорий клиентов «Т Плюс» практически одинаковые: им необходимо до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду, оплатить рекомендуемый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом — и они автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов. Физическим лицам-участникам еще и пени спишут, при их наличии, за исключением исполнительных документов.

Конкуренция самая что ни на есть высокая: только клиентов — юридических лиц в трех городах присутствия филиала энергосбытовой компании более 5 тысяч, а количество клиентов — физических лиц исчисляется десятками тысяч. С прошлого года их полку заметно прибыло — вторая половина столицы Чувашии, которую ранее отапливало муниципальное предприятие, тоже перешло под «теплое крыло» «Т Плюс».

Поощрение самых добросовестных клиентов, безусловно, направлено на повышение собираемости платежей. А церемония награждения для энергетиков — еще один повод для встречи с добросовестными клиентами. Энергокомпания работает для потребителей, все направлено на повышение качества и надежности их энергоснабжения. Поэтому общение с ними — жителями городов, представителями производственных предприятий, магазинов, салонов красоты, поликлиник и так далее, признает руководство филиала «ЭнергосбыТ», «помогает нам понять, на что обращать особое внимание, какие меры предпринять для улучшения работы». Плюс — возможность высказать слова благодарности. Ну и, конечно, подарки: их, как известно, приятно не только получать, но и дарить — как раз тот случай.

Хотя, из опыта общения с победителями прошлых лет, автор этих строк не понаслышке знает, что, добросовестно исполняя свои обязательства перед ресурсоснабжающей организацией, мало кто из них задумывается о подарках и наградах: «Всегда все оплачиваем вовремя. Просто потому, что это наша обязанность», «Тепло в наших домах и офисах, горячая вода в кранах — многое зависит от нашей платежной дисциплины».

Кое-кто, кстати, и не знал об акции. Некоторые приглашение от энергетиков на награждение приняли за розыгрыш — звонили в офис филиала энергосбытовой компании, чтобы убедиться, что все серьезно. Тем приятнее внимание, неожиданный подарок.

Победителей определят случайным выбором — с помощью генератора случайных чисел. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора. Награждение победителей запланировано на начало 2023 года. В прошлые годы лучшим своим клиентам энергетики дарили бытовую технику, сертификаты, воспользовавшись которыми они могли на свой выбор приобрести товары в супермаркетах одной из торговых сетей. Чем порадуют на этот раз — рассказывать пока не стали: ну, согласитесь, должна же быть хоть какая-то интрига.

Остается лишь напомнить, что для быстрой оплаты счетов за энергоресурсы клиенты «Т Плюс» могут воспользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, а также мобильным приложением «ЭнергосбыТ+» — так не только проще, но и выгоднее. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Энергетики рекомендуют оставить долги в уходящем году — встретить светлый праздник без них, чтобы весь 2023 год был таким же.

Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой.

Подробную информацию об акции, сроках ее проведения, об организаторе, о правилах можно получить по телефону 8 (800) 100-75-30 и (или) на сайте филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в республиках Марий Эл и Чувашия esplus.ru.