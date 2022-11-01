Работница общепита повысила выручку своего заведения за чужой счет

В ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары обратилась пенсионерка с заявлением о краже 2 тысяч рублей с банковской карты. По словам потерпевшей, карту она могла забыть в больничном буфете, куда обычно заходила после процедур.

Как ни странно, списания денежных средств со счета пожилой женщины происходили в течение нескольких последующих дней в том же самом буфете. Оперативники без труда выяснили, что карту обнаружила, а затем и стала пользоваться работница буфета. Вместо того, чтобы передать находку в банк или в полицию, буфетчица стала повышать выручку своего заведения, расплачиваясь картой за блюда и продукты питания, пока пострадавшая не заблокировала электронное средство платежа.

Женщина признала свою вину в краже и возместила пенсионерке 5 тысяч рублей вместо похищенных двух, поэтому хозяйка карты не настаивала на строгом наказании. С учетом этого и других смягчающих обстоятельств Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил подсудимую к условному сроку, установив ей испытательный срок, в течение которого она должна доказать свое исправление.