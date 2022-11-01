Художественная галерея вновь распахнула двери

В каждом зале — достояние культуры

…Москва, Лаврушинский переулок, весна 2020 года. В Инженерном корпусе Третьяковской галереи собрались искусствоведы и коллекционеры, творческая интеллигенция и студенты Российской академии художеств. Не каждый день удается увидеть подлинники Василия Сурикова, Кузьмы Петрова-Водкина и Бориса Кустодиева, привезенные с берегов Волги. Тем более что об особняке купца Федора Ефремова, где они хранятся, известно на всю страну — кроме того что ему присвоен статус памятника федерального значения, это едва ли не единственный в Чебоксарах архитектурный образец модерна.

В минувший понедельник облюбованное туристами здание на старейшей в городе улице Константина Иванова открылось после капитального ремонта, а с ним и постоянная экспозиция Отдела русского и зарубежного искусства Чувашского художественного музея.

Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Илья Репин, Виктор Васнецов, Иван Айвазовский, Василий Тропинин, Лев Бакст, Николай Фешин — таким количеством знаменитых имен может похвастаться не каждая столичная галерея. Неудивительно, что наш музей был включен в проект «Золотая карта России», в рамках которого более 70 полотен из Чебоксар попали не только на одну из главных выставочных площадок мира, но и к реставраторам Всероссийского центра имени Игоря Грабаря, «облачившись» в новые рамы. Причем это не просто собрание творений великих мастеров, а настоящий экскурс в историю художественной культуры.

Тут и Василий Поленов, выделивший пленэрную живопись в самостоятельный жанр, и прославленные портретисты Иван Крамской и Василий Перов, и первые русские импрессионисты Константин Коровин и Валентин Серов. Их картины «Дама в кресле» и «Дуб в Домотканове» — подлинное достояние отечественной культуры, обе демонстрировались на международных выставках и часто встречаются в альбомах репродукций. Серьезному изучению подвергся этюд гения эффектного пейзажа, экспериментатора в области света и цвета Архипа Куинджи «Закат», где изображена фигура девушки в полный рост. Поскольку художник был полностью погружен в природу и предпочитал не писать людей (за редким исключением, как, например, «Христос в Гефсиманском саду»), вопрос авторства долгое время оставался открытым. Когда же на оборотной стороне бумаги, отклеенной от холста, исследователи распознали эскиз к одной из наиболее знаковых куинджевских работ «Лунная ночь на Днепре», сомнений не осталось.

А до чего же приятно еще раз рассмотреть «Одуванчики» Исаака Левитана, взглянуть на которые едут со всех уголков страны, прелестную «Женскую головку» Николая Рачкова, «Охоту с гончими» Сергея Ворошилова, пользующуюся большой популярностью среди юных посетителей, или шедевр непревзойденного жанриста Василия Максимова «Всё в прошлом». Хотя в России эту картину знают в качестве экспоната Третьяковки, нам повезло не меньше — ее «чебоксарский» вариант выполнен рукой самого автора.

От разнообразия форм и техник тоже глаза разбегаются — от масляной и акварельной живописи, рисования пером, сепией (светло-коричневыми мелками) и белилами до различных видов печатной графики (офорт, литография, линогравюра, ксилография).

Художественную галерею вообще можно назвать музеем в музее. Ефремовский особняк, построенный Федором Прокопьевичем (младшим сыном самого состоятельного чебоксарского купца Прокопия Ефремова) для своей возлюбленной Любови (нам известно лишь ее имя), издавна привлекал внимание богатством внешнего убранства, интерьера и технического оснащения. Вдобавок к лепнине, витражам, мозаике, росписи, изразцовым печам и наборному паркету — канализация, электричество и водопровод, что для жителей маленького провинциального городка начала XX века было сродни чуду света.

Особую ценность представляют камин, изготовленный белорусскими умельцами, и чугунная парадная лестница. Кроме того что по задумке архитектора (предположительно, это Константин Олешкевич из Казани) ее перила и подступенки сочетаются с оградой и флюгером, она является редким образцом вошедшего в историю Каслинского литья — главного народного промысла Южного Урала. Теперь, после ремонта кровли, фасада, отопительной системы, потолков и стен, замены оконных переплетов и межкомнатных дверей, дом словно обрел новое дыхание.

«Люди просили: «Откройте музей»

«Никогда не слышала столько звонков в этом году. Люди просто просили и умоляли: «Откройте музей». Однако работы еще не завершены. Мы выделили средства на 2023 год — отремонтировать цоколь, остались работы по благоустройству, также будем заниматься проектированием. Здесь проходят трубы, с ними тоже надо разобраться и куда-то переносить», — отметила заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова.

Также в числе почетных гостей церемонии были искусствоведы Чувашского института гуманитарных наук Антонина Мордвинова, Михаил Кондратьев и Юрий Викторов, ведущие экскурсоводы и директор Чебоксарского художественного училища Владимир Ануфриев. Его воспитанники проходят в этих залах копийную практику, оттачивая технику на эталонных произведениях изобразительного искусства и перенимая опыт своих старших коллег, от передвижников до модернистов.

«Сегодня великое событие! Мы открываем первый этап экспозиции Отдела русского и зарубежного искусства. Мы ждали этого очень давно. Более 25 миллионов рублей, выделенных правительством республики, вложено в сохранение этого великолепного памятника культуры. Нам предстоит еще два этапа, мы будем выставлять скульптуру, древнерусское православное искусство, керамику», — подчеркнул директор Чувашского художественного музея Геннадий Козлов. Почетные грамоты Министерства культуры Чувашии были вручены заведующей отделом Ладе Макаровой и заместителю директора по развитию Татьяне Красновой. Немало добрых слов прозвучало и в адрес Николая Садюкова — талантливого музейного хранителя, реставратора и собирателя, во многом благодаря которому чебоксарцы имеют возможность вживую прикоснуться к полотнам классиков.