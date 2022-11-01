Клиенты-юридические лица «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать призерами акции «В Новый год – без долгов!»

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» дает старт акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов-юридических лиц. Для участия необходимо до 30 декабря внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2022 года. Важное условие — на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Проще всего оплатить счета без комиссии дистанционно, с помощью онлайн-сервисов — как в Личном кабинете на официальном сайте компании chuvashia.esplus.ru, так и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+».

Участники акции «В Новый год – без долгов!» не только заблаговременно решат вопрос с коммунальными платежами до конца года, но и смогут получить ценные призы. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам вручат подарочные сертификаты, которые можно будет использовать для решения задач своего бизнеса.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офисов «ЭнергосбыТ Плюс», а также по телефонам: в Чебоксарах + 7 (8352) 36-73-27; в Новочебоксарске +7 (8352) 76-50-38.