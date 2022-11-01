Бывший сенатор от Чувашии обвиняется в хищении 113 млн рублей

Бывшему сенатору от Чувашии и экс-директору ОАО «Чувашский бройлер» Вадиму Николаеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате. В конце октября Главное следственное управление Следственного комитета России объявило о завершении расследования уголовного дела о хищении у агропредприятия, которое возглавлял Вадим Николаев, более 113 млн рублей.

По версии следствия, в 2009-2013 годах Николаев по указанию Александра Четверикова, владевшего через третьих лиц контрольным пакетом акций предприятия, неоднократно заключал договоры заведомо невозвратных займов с юридическими лицами, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечивал перечисление им денежных средств. Всего Николаев таким образом растратил более 101 млн рублей.

Также экс-директор присвоил имущество возглавляемого им предприятия — здание магазина «Автан» и земельный участок под ним в Чебоксарах. Их он продал в декабре 2012 года по существенно заниженной цене в 1,2 млн рублей своему знакомому, который затем перепродал их Николаеву. Реальная стоимость данного имущества составляла 10,3 млн рублей.

После этого Николаев якобы обеспечил заключение с указанным знакомым договоров аренды в отношении похищенного здания магазина, затем сдавал торговые площади в аренду самой птицефабрике, получив от нее более 1,8 млн рублей.

Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Николаева, уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд. В отношении находящегося в розыске Четверикова уголовное дело выделено в отдельное производство, его расследование продолжается, сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета России.