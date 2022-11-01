Даже после наезда на ребенка некоторые водители спокойно едут дальше

Чужих детей не жалко?

Вечером 25 октября возвращавшийся из школы мальчик был сбит во дворе дома по улице 50 лет Октября в Чебоксарах автомашиной «Киа-Рио». По словам женщины, на глазах которой произошел наезд, от удара школьника отбросило в сторону, на траву, а водитель даже не вышел из машины. Неравнодушная горожанка тут же вызвала «скорую» и помогла сотрудникам ГИБДД с розыском скрывшегося авто.

В данном случае ребенок, к счастью, получил лишь легкие травмы и после оказания помощи был отпущен домой. Но водитель-то узнал об этом только от разыскавших его полицейских. Поведение 53-летнего чебоксарца, оставившего место ДТП и пострадавшего мальчика, просто не укладывается в голове. Тем более, когда выяснилось, что в салоне автомобиля в этот момент находилась пятилетняя дочь автолюбителя, которую он забрал из детского сада!

Разве как опытный родитель, мужчина не должен был сообразить, что по поведению детей трудно оценить их состояние? Симптомы травм могут появиться у них не сразу, а через некоторое время, поэтому медицинский осмотр в юном возрасте обязателен, даже в случае отсутствия видимых повреждений. Или за чужих детей душа не болит?!

За оставление места ДТП в отношении нарушителя инспекторы составили материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. По факту наезда проводится проверка.

Аналогичная ситуация произошла в середине октября и на улице Шумилова в Чебоксарах. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось искать водителя «Лады Гранта», который скрылся после совершения наезда на 13-летнюю школьницу, вместе с подругой переходившую дорогу по «зебре». Девчушки, видимо, сильно испугались и заверили мужчину, что с ними все в порядке, после чего тот спокойно поехал дальше со своим 10-летним внуком, на глазах которого все произошло.

А в итоге девочка, которую 71-летний автомобилист на «Гранте» зацепил крылом, позже почувствовала себя плохо (как раз те самые отсроченные симптомы, о которых мы говорили ранее) и самостоятельно обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и положили в стационар. В ходе разбирательства доставленный в ГИБДД виновник ДТП сокрушался, что сразу не подумал о последствиях и не поставил в известность полицию. Пенсионер с 40-летним водительским стажем также будет привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия…

За 9 месяцев текущего года в Чувашии стражи дорог задержали уже 61 водителя, сбежавшего после наезда на пешеходов. Больше половины из указанных нарушений было зарегистрировано в Чебоксарах.