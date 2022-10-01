Отдел русского и зарубежного искусства художественного музея готовится к открытию

Куинджи, Поленов и Левитан не любят сырости

В начале ноября город порадует поистине долгожданное событие — после четырехлетнего перерыва на реконструкцию снова откроет свои двери для посетителей отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея, расположенный в одном из красивейших зданий города — особняке Федора Ефремова. О работе, проделанной за это время, и планах на ближайшее будущее мы поговорили с заведующей отделом Ладой Макаровой.

— Лада Александровна, экспозиция ОРиЗИ закрылась для зрителей в сентябре 2018 года. Что за это время произошло? Какой объем работ предполагался и к каким результатам музей пришел сегодня?

— Начнем с того, что особняк нуждался в серьезном внимании. Предыдущая глобальная реконструкция была в середине 90-х. Предполагался капитальный ремонт — он, собственно, и был выполнен. Ремонтные работы происходили в несколько этапов.

В первую очередь здание было отремонтировано снаружи — привели в порядок крышу и фасад. Это было очень актуально, потому что крыша протекала, а также требовался ряд пожарно-профилактических работ. За 25 лет, что я его помню (а я здесь работаю с 1996 года), здание неоднократно перекрашивалось — было и кирпично-красным, и бледно-сиреневым, дважды было зеленым. Зеленый цвет ему идет больше всего, поэтому сейчас мы его и выбрали.

Были заменены оконные проемы. Многие выражают недовольство и возмущение тем, что поставили пластиковые окна. Так вот, должны успокоить горожан, окна деревянные. Изначально стояли криволинейные сложные многочастные дубовые переплеты, которые не менялись с самой постройки здания, и фирма-изготовитель постаралась максимально эту форму сохранить, там, где это возможно. За столетнюю бытность красить и ремонтировать их пытались не единожды. Изначально рамы были двойные, наружные покрашены темно-серой краской, а внутренние — белой. Сейчас рама одна, установлены современные тройные стеклопакеты, и надеемся, они хорошо нам послужат. Одно аутентичное окно, а точнее балконную дверь, которая после перепланировок прошлых лет оказалась внутри помещения, мы сохранили на память для потомков, и она со временем будет отреставрирована.

Внутри были отремонтированы потолки, расчищены, оштукатурены и покрашены стены в экспозиционных залах и отреставрирован паркет. Точнее, сохранен и отреставрирован был старинный купеческий паркет на втором этаже, а на первом, где он не представлял исторической ценности, паркет поменяли. Также заменили радиаторы отопления — раньше в залах часто бывало холодно, проводку. Остаются проблемы с подвальным помещением, фундаментом, но там ситуацию еще предстоит исправить.

На время ремонта в фондохранилищах были организованы зоны для временного хранения: нужно было разместить большой объем — порядка 500 экспонатов! Но для живописи прошлых столетий, особенно живописи на холстах, где есть ветхие слои и с разной скоростью происходит процесс высыхания грунтов, красочного слоя и поверхностных лаков, опасность представляет даже такая незначительная перемена, как смена положения относительно стены и угла наклона. В экспозиции картины висели, а в хранении стоят на стеллажах — холст может провисать, подрамник деформируется, тем более когда это длится не один год. Так что промедление с возвращением на свое место угрожало уже и самой сохранности работ.

Но важно отметить, что за эти годы мы времени даром не теряли: был осуществлен колоссальный проект по участию в выставке «Золотая карта России» и проведена беспрецедентная в истории республики реставрация. Произведения, которые не вошли в проект, также были переодеты в новые рамы.

— А как происходит процесс возвращения картин?

— Экспозиция будет открываться поэтапно. Для этого есть объективные причины. Каждая вещь перед отправкой и на месте, после переезда и распаковки, согласно музейным правилам требует тщательного осмотра реставратора, буквально миллиметр за миллиметром, и наш штат (всего несколько сотрудников, допущенных к такому виду работ) не позволяет это сделать достаточно быстро. Кроме того, экспонаты должны отстояться после перевозки — быстрая смена климата, влажности, положения, светового и температурного режима недопустима. Перевозка, как их ни упаковывай, для картин представляет большую опасность. Даже мелкая изморось при перемещении из хранения в машину (у нас ведь нет обогреваемого ангара, где мог бы происходить процесс погрузки) является противопоказанием. Так что сейчас мы стараемся выбрать более теплые сухие дни, чтобы перевезти все благополучно.

— Какие работы мы увидим в первую очередь?

— Мы начинаем с «золотой» середины XIX века — самого любимого и долгожданного. Левитан, Куинджи, Поленов. В нашей коллекции есть произведения, которые составляют ее «лицо», по которым ее узнают и помнят. Это и легендарные «Одуванчики», и «Женская головка» Рачкова, «Девочка-итальянка» Алексея Харламова, «Охота с гончими» Ворошилова, пейзажи Вельца, Константин Коровин, Абрам Архипов, Дмитрий Щербиновский. Вот они-то и будут представлены в первую очередь — в начале ноября, ко дню рождения музея — и разместятся в трех залах второго этажа.

На втором этапе, к новогодним и рождественским праздникам, будет открыта самая уютная часть коллекции — каминный зал и танцевальная гостиная. Здесь будут представлены наша знаменитая коллекция зарубежного и российского фарфора, русское декоративно-прикладное искусство. «Жемчужины» этой части экспозиции — Фешин и Беньков, Грабарь, Гауш, Кустодиев, Серебрякова. Важно еще упомянуть двусторонние работы Фалька, которые были открыты буквально недавно и в таком виде еще не экспонировались в нашем здании. Сейчас мы стараемся решить вопрос с возможностью демонстрировать обе стороны — для этого нужно специальное выставочное оборудование. Сами залы, конечно, будут открыты раньше, уже на первом этапе. Приходя на экскурсию, можно будет их посетить, снова увидеть камины и плафоны, чугунную лестницу каслинского литья, сфотографироваться в старинных интерьерах.

На последнем этапе — в конце мая, ко Дню музеев — откроется первый этаж: наша небольшая, но очень выразительная коллекция зарубежного искусства (ведущие европейские школы живописи и классическая французская скульптура), русское православное искусство (иконопись, старопечатные книги, медная пластика) и ранняя часть коллекции светской живописи — галерея портретов XVIII века и работы художников первой половины XIX века — Брюллов, Боголюбов, Айвазовский, Тропинин. А также графика.

— Поделитесь секретом, что ждет гостей музея на открытии в ноябре, кроме долгожданной встречи с картинами?

— Мы бы хотели, насколько будет такая возможность, погрузить всех в атмосферу прошлого, в историю этого дома. Экспозиция будет дополнена тематическими материалами о семье купцов Ефремовых, об архитектурных особенностях здания, мы совершим прогулку по залам в обществе… А впрочем, пока это действительно секрет.

КСТАТИ

Дело в трубе

Основной объем ремонтных работ был выполнен еще два года назад, но тогда здание не открылось. Почему так произошло, спросили мы у директора Чувашского государственного художественного музея Геннадия Козлова.

— Мы давно знали, что существуют сложности, связанные с подвальным помещением и с фундаментом, — ответил Геннадий Васильевич. — Под зданием сквозь подвал проходит старая труба центрального отопления, и рядом находится теплоузел. Когда мы делали экспертизу для ремонта здания, не предполагалось, что потребуются дополнительные экспертные работы, но по ходу ремонта стали обращать внимание на то, что локальные перепады температуры негативно влияют на состояние фундамента. Было решено заказать дополнительную экспертизу этого узла. Она довольно дорогостоящая и изначально не вошла в смету, так что пришлось это отложить до выделения финансирования. Когда экспертиза была проведена, выяснилось, что износ этого узла достигает 80%.

Теплоузел находится в ведомстве городских теплосетей. Мы обратились с предложением о его переносе и получили ответ, что возражений нет, если это будет выполнено силами музея. Теперь необходимо составить проектную документацию в соответствии с техническими условиями — мы уже подали запрос на финансирование. Понятно, что в короткие сроки проблема окончательно не решится, и снова откладывать встречу зрителей с шедеврами мы сочли нецелесообразным, так что было принято решение об открытии отдела в этом году. Конечно, принималось во внимание и мнение горожан, которые соскучились по любимому музею. Да и не только они, к нам постоянно поступают вопросы от туристических компаний и гостей города.