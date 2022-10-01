Праздники сейчас не главное

Два важных направления в помощи тем, кто с 21 сентября был призван для участия в СВО на Украине анонсировал вчера Глава Чувашии Олег Николаев. В ближайшее время будет подписан Указ о комплексной поддержке мобилизованных граждан, где будет полный перечень мер поддержки. Есть формы поддержки, которые уже действуют, будут добавлены и новые, — сообщил он на еженедельном совещании в Доме правительства. Также Олег Николаев рассказал, что дал поручение пересмотреть бюджеты, уже предусмотренные на новогодние праздники, а средства, которые в итоге высвободятся, направить на помощь мобилизованным и их семьям.

Комплексная поддержка мобилизованных граждан как никогда важна, подчеркнул Глава Чувашии. «Мы консолидируемся, оказываем нашим военнослужащим мощную поддержку, — отметил он. — Для них это дополнительная уверенность, что их не только ждут дома, но и верят, что они точно выполнят задачу, вернутся домой. Эту работу мы продолжим».

Отметим, что ряд регионов уже приняли решения по «секвестированию» новогодних торжеств. От украшений, подсветок и праздничных арт-объектов готовы отказаться в Калуге и Белгородской области. В городе на Неве не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. «В городском календаре сохранятся лишь новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки», говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Все массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы, не состоятся и в Ленинградской области. Об отмене новогодних салютов и гуляний также сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он рассказал в своем телеграм-канале, что запланированные на их проведение деньги будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. «Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах — мы все это сохраним, — написал Шалабаев. — Но таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем».

В администрации города Чебоксары сообщили «СЧ», что отказались от приобретения нового оборудования для новогоднего оформления, но для детей праздничное настроение создадут: «установят» и «развесят» все то, что было закуплено ранее и не требует каких-либо затрат. Елку на главной площади тоже соберут. Что касается массовых увеселительных гуляний для горожан, то их проведение не планируется.

Константин Романов, Мария Ненашева

Когда верстался номер

Глава Чувашии подписал Указ «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации».