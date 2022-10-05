В деревне Синьял-Чурино все-таки начнется долгожданное строительство дороги

Стройматериалы в виде смеси асфальтной крошки и глины уже готовы, заявил глава Красноармейского муниципального округа Борис Клементьев: «На сегодняшний день в деревню завезены три «КамАЗа» стройматериала, осталось лишь его распределить и утрамбовать. Для заезда грейдера нужно, чтобы почва немного подсохла, к тому же у нас в планах доставить еще семь грузовых машин с асфальтной крошкой».

По словам Бориса Клементьева, такой вид временного покрытия позволит на пару лет исправить ситуацию с непроходимой дорогой, на которую ранее обратила внимание газета «Советская Чувашия» («Вместо нового асфальта — лужи и грязь», номер от 9 августа). Строительство же дороги с твердым асфальтом запланировано «Чувашупрдором» на 2024 год.

Сейчас, как только установится благоприятная погода, работы начнутся: «За день-два планируем этот участок обустроить», — рассказал редакции глава Красноармейского муниципального округа. И в завершение добавил: «Просим извинения перед жителями деревни за долгое решение вопроса».