К зимним стартам фристайлисты готовятся осенью

Два представителя Чувашии участвовали в тренировочном сборе национальной команды по фристайлу, завершившемся на днях в Сочи.

Пришла радостная новость для любителей чувашского спорта — серебряный призер чемпионата мира в биг-эйре Лана Прусакова постепенно возвращается в строй после серьезной травмы колена, которая не позволила ей полноценно подготовиться к Олимпиаде в Пекине.

Также для тренировок с национальной командой привлекли восходящую звездочку республиканского фристайла Дмитрия Салмина, добивавшегося серьезных успехов на всероссийских соревнованиях в своем возрасте.

Помимо представителей нашей республики в состав национальной команды для подготовки к новому сезону вошли фристайлисты из разных уголков России — чемпионка мира Анастасия Таталина, Егор Вознюк, Егор Резанцев, Святослав Белянский, Артем Дулов, Тимофей Чивин, Никита Комиссаров, Кира Родикова, Снежана Прайс.

На тренировочном сборе спортсмены занимались общефизической подготовкой и проходили восстановительные процедуры, сообщили в Минспорте Чувашии. В конце цикла занятий фристайлисты сдавали контрольные нормативы, которые позволили оценить их состояние на данный момент. Следующий тренировочный сбор пройдет в Москве. На нем спортсмены начнут отрабатывать технику выполнения прыжков на воздушной подушке.