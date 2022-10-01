Главная сельскохозяйственная выставка страны «Золотая осень» приносит плоды

Делегация Чувашии участвует в традиционной Всероссийской выставке «Золотая осень». Это главный аграрный форум страны, на котором презентуются новинки и достижения отечественного агропромышленного комплекса. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области с 5 по 8 октября.

Пресс-служба Минсельхоза республики сообщает о первых наградах чувашских сельхозпроизводителей в рамках форума. В копилке региона прибавилось 5 медалей — 3 золотых и по одной серебряной и бронзовой. Известный фермер из Батыревского района Решит Санзяпов взял «золото» за качество мясных и молочных товаров. Кроме того, ему присуждена «бронза» за кисломолочный продут. ССППК «Агрокультура» удостоен золотой медали за качественное производство сарделек из конины и сосисок вареных, серебряной – за колбасу варёную.

В первый день выставки Чувашия поделилась опытом по взаимодействию с самозанятыми, ведущими личное подсобное хозяйство. С докладом выступила заместитель министра сельского хозяйства республики Ольга Кудрявцева. Как отмечалось, особенностью Чувашии является высокая доля хозяйств населения в общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства. Более 50% производства молока, картофеля и овощей приходится на этот сектор. Есть федеральный механизм субсидирования затрат на ведение сельскохозяйственной деятельности, который могут применять все регионы страны. Региональные механизмы определяются субъектами России, и в Чувашии – одна из самых эффективных программ поддержки самозанятых.

Чувашская Республика и «ФосАгро-Регион» продолжат сотрудничество в сфере надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями. О таких намерениях вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк говорили в рамках выставки. Партнеры обсудили предварительные итоги сотрудничества в 2022 году и перспективы дальнейшего взаимодействия. «Наши аграрии заинтересованы в более активном развитии поставок удобрений, что, безусловно, может потребовать оптимизировать их логистику. Мы сотрудничаем с компанией «ФосАгро» около пяти лет и готовы рассматривать различные варианты дальнейшей работы. Это позволит вместе грамотно решить совместную задачу – обеспечить наш АПК широким спектром современных и качественных минеральных удобрений», – сказал Сергей Артамонов.

«Растениеводство в Чувашии активно развивается, и этот рост обеспечен, помимо прочего, применением эффективных минеральных удобрений. Рады видеть, что интерес к продукции «ФосАгро» в республике с каждым годом растет, – отметил Андрей Вовк. – Мы постоянно совершенствуем логистику, не оставляя в стороне вопросы рационального применения минеральных удобрений. В частности, в этом году, совместно с нашими клиентами, мы заложили серию агрономических опытов на зерновых и масличных культурах. Основываясь на результатах, мы сможем предложить потребителям Чувашии новые решения в области минерального питания растений, которые будут способствовать не только росту урожайности посевов, но и повышению рентабельности урожая».

Чувашия укрепила сотрудничество и с ООО ТД «Уралхим». Соответствующее соглашение было заключено на выставке «Золотая осень-2022». Сергей Артамонов и руководитель управления продаж на сельскохозяйственное направление ООО ТД «Уралхим» Роман Вшивков подписали соглашение об информационно-консультационном сотрудничестве в области средств химизации и оказания агрохимических услуг.