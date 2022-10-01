Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,
вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии :

«Главная агропромышленная выставка страны «Золотая осень» началась с актуальной темы — обеспечения продовольственной безопасности России и мира. Как отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин, выставка «Золотая осень» подтверждает достижения регионов по всем отраслям. Нам действительно есть чем гордиться. Чувашия идет на рекорд по сбору зерновых, сельское хозяйство республики полностью покрывает потребности жителей.
В ходе агропромышленной выставки, которая продлится до 8 октября и на которой зарегистрировались более 100 компаний России, мы будем участвовать в стратегических сессиях, круглых столах, поделимся своими достижениями, позаимствуем опыт и других регионов».

Опубликовано: 6 октября 2022 г.


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