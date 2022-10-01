Бойцы поблагодарили бабушку Зину из Чувашии за теплые носки

«Родненькие, спасибо вам большое!..»

Посылку с тридцатью тремя парами шерстяных носков, связанных руками 86-летней жительницы деревни Шоркасы Моргаушского района Зинаиды Шурновой, а также стельками, теплым бельем, медикаментами и другими нужными на фронте вещами, собранными моргаушцами, на днях получили российские бойцы на Украине.

Искренняя забота растрогала военнослужащих – в видеообращении, которое они записали 30 сентября, наши ребята поблагодарили жителей Шоркасов за поддержку. «Родненькие, спасибо вам большое. Эта маленькая помощь так важна для нас», — поделился один из солдат. А о бабушке Зине, как ласково называют Зинаиду Григорьевну в соцсетях, узнали далеко за пределами родной деревни.

Когда в Шоркасах по инициативе активных односельчан начали собирать помощь для российских солдат, Зинаида Григорьевна не смогла остаться в стороне. Такой она человек – всегда поможет людям. Вспомнила про свои запасы новых шерстяных носков, которые вяжет, чтобы не сидеть без дела, и решила, что с наступлением холодов они точно пригодятся военнослужащим. Сделаны они полностью вручную. Магазинной пряже сельчанка предпочитает «домашнюю», причем заготавливает ее сама: сначала овечью шерсть чешет, затем прядет нитки с веретеном за старинной прялкой, потом пряжу стирает…

Трудолюбию 86-летней Зинаиды Григорьевны в деревне удивляются многие: она сама управляется по хозяйству, каждую неделю печет пироги с картошкой и капустой, держит четырех кур, петушка и собаку, в этом году в одиночку выкопала огород картошки, а потом еще помогала другим. «Проще сказать, что она не делает. Работяга такая, еще поискать. Человек старой закалки, что тут говорить. Если где-то в деревне строят, сажают, копают, она всегда готова предложить свою помощь, — отзывается о бабушке Зине ее двоюродная сестра Галина Иванова. — Корову вот только недавно перестала держать, а так до 84-х лет доила, кормила, в стадо водила, заготавливала сено и корма для домашних животных». «Вот если бы все были такие, как бабушка Зина, наша страна процветала бы», — добавляет родственница.

…К тяжелому деревенскому труду Зинаида Григорьевна привычна с детства. Она рано осталась без отца — папа погиб на фронте, и маме пришлось в одиночку поднимать единственную дочь. Всю жизнь Зинаида Шурнова трудилась в колхозе, работала в магазине. Вместе с мужем вырастила двоих детей – дочь Ираиду и сына Бориса. Дети и внуки, хоть и живут отдельно, постоянно навещают и заботятся о любимой бабушке.

«Пусть все вернутся домой», — желает всем военнослужащим бабушка Зина, никак не ожидавшая, что ее скромный вклад в общее дело внезапно сделает ее известной. Она очень рада, что теплые вещи пригодились бойцам, и уже принялась вязать для наших ребят новую партию теплых варежек и перчаток.

Кстати

Теплые носки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, вяжут своими руками и подопечные клуба «Мой социальный центр» в Чебоксарах. Самой его старшей участнице — Тамаре Гетмановой, между прочим, 91 год. Только за выходные чебоксарка связала три пары носков. По словам Тамары Степановны, она и ее единомышленницы хотят внести свой вклад в общее дело, поддержать наших солдат, передать им свое тепло и уважение.