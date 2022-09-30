Боксерам уже купили шахматы

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прошедшие в Чебоксарах шахматные Суперфиналы запомнились не только увлекательными баталиями на черно-белом поле. Об этом на планерке в Доме правительства рассказал министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.
В дни Суперфиналов был подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между Федерацией шахмат России, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Федерацией шахмат Чувашии. Ярким событием стал Гран-при по шахбоксу. Успешное выступление представителя Чувашии Дмитрия Прокопьева, занявшего второе место, сподвигло его тренера начать готовить спортсменов по шахбоксу — в Вурнарской спортшколе для отделения бокса уже закупили шахматы.
— Проведение Суперфиналов, — констатировал Василий Петров, — внесло свою лепту не только в укрепление имиджа Чувашии как спортивного региона, но и в повышение туристической привлекательности Чебоксар.

Опубликовано: 3 октября 2022 г.


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