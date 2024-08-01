Столица республики приняла международный турнир по шахбоксу

Эмоции взяли верх

Прошло уже почти два года с того момента, как в Чебоксарах впервые состоялись соревнования по шахбоксу — гибридной дисциплине, включающей в себя шахматы и бокс. Спустя год были организованы Всемирные игры национальных видов единоборств, в программу попал и шахбокс. Организаторы соревнований по этому виду спорта облюбовали столицу Чувашии и доверили ей снова провести международный турнир — Chessboxing Grand Prix, главный поединок которого получил статус титульного боя. Разыгрывался чемпионский пояс, его приехал защищать ранее уже выступавший в Чебоксарах турок Чинар Догукан.

Поскольку шахбокс для России еще достаточно молодой вид спорта, допускаем, что среди читателей «СЧ» есть те, кто ранее о его существовании еще не слышал. Поэтому напомним, что поединок в шахбоксе состоит из нечетного числа раундов (стандартное число — 11, но можно и варьировать). В нечетных раундах соперники играют в шахматы, в четных — проводят боксерский поединок. Традиционно на каждый раунд отводится по четыре минуты.

Досрочную победу могут присудить, если спортсмен поставил мат сопернику за шахматной доской или отправил его в нокаут в боксерском противостоянии. Но могут досрочно и дисквалифицировать — к примеру, за затяжку времени или запрещенные удары. Если в шахматах победитель не выявлен, судьи подсчитывают очки за результативные удары в боксе. Если количество очков равное, преимущество дается тому, кто ходил черными фигурами.

Один из поединков на прошедшем в спортивной школе имени В. Соколова турнире завершился уже в первом, шахматном, раунде. Выходит, спортсмен мог изнурительными тренировками готовить себя к поединку в шахбоксе, но провалить шахматную часть — обидно.

Помимо представителей России и Турции здесь выступили спортсмены из Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Среди тех, кто защищал цвета России, был и чебоксарец Василий Герасимов (категория веса — 69 кг). Однако в этот вечер удача была не на его стороне: Сухроб Махмадзода оказался сильнее. Как и некоторые другие участники Chessboxing Grand Prix, спортсмен из Таджикистана ранее уже успел познать вкус побед на соревнованиях в Чебоксарах.

От главного поединка вечера между Чинаром Догуканом из Турции и россиянином Валерием Лукьяновым ожидалось мощное бескомпромиссное соперничество. Участники его и продемонстрировали — правда, с побочным эффектом. По окончании предпоследнего, боксерского, раунда спортсмен из Турции отказался возвращаться за шахматный стол. Догукан оказался не согласен с соблюдением хронометража на боксерском поединке: якобы гонг об окончании раунда прозвучал преждевременно, что лишило турка возможности добить оппонента из России (признаем, Чинар был близок к этому). Главный судья Виталий Николаев в разговоре с корреспондентом «СЧ» предположил, что Догукан, скорее всего, хитрит: хотел добиться досрочной победы на ринге, а в решающем раунде в шахматах его позиции были под вопросом.

Пока шло разбирательство у ринга с участием комиссии, турецкий спортсмен подошел к российской стороне с чемпионским поясом в руках, небрежно бросил его соперникам и молча удалился из зала. Сложилось, однако, впечатление, что не всем из турецкой бригады пришелся по душе демарш Чинара Догукана: из раздевалки спортсмена позже были слышны экспрессивные споры.

Так или иначе, эта история показала, что к турниру в Чебоксарах его участники отнеслись со всей серьезностью, а победа для них несет большую ценность. Кстати, об этом еще до старта соревнования сказал корреспонденту «СЧ» начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев. «Шахбокс, я считаю, у нас правильно развивается. В Европе он больше воспринимается как шоу, у нас это профессиональный спорт», — поделился мнением Соловьев.

В новинку шахбокс оказался для гостя турнира — чемпиона мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григория Дрозда. Зато он давно привык к тому, что наша республика регулярно проводит соревнования на самом высоком уровне.

«Огромное количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира рождается на вашей земле и прославляет ваш край», — сказал Дрозд, обращаясь с ринга к участникам и гостям турнира по шахбоксу. Кстати, в первом ряду находились живые легенды отечественного и мирового бокса из Чувашии — чемпион мира Валерий Львов и чемпион Европы Валерий Лаптев.