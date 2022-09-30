Чувашия бьется в авариях

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Пьяный водитель практически уничтожил этот автомобиль, водитель которого чудом не пострадал. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Всего за три дня, с пятницы по воскресенье, Госавтоинспекция зафиксировала на дорогах Чувашии десять ДТП с пострадавшими. К несчастью, горе постучалось в чью-то семью — один человек погиб. 14 участников дорожного движения получили травмы.
Преобладали столкновения — таких аварий 6. Традиционно для осени выросло число наездов на пешеходов — за выходные произошло 3 таких случая. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Например, вечером в Чебоксарском районе два подростка поехали кататься на мотоцикле. Внешние световые приборы не работали и в них, не заметив, врезался ПАЗ. Оба парня ранены.
И еще одна очень тревожная цифра — 37 пьяных водителей задержали экипажи ДПС. По вине этих негодяев произошли 3 аварии. В них пострадали 6 человек. Так, в Ибресинском районе нетрезвый водитель «Лады» совершил столкновение с мотоциклом, водителю которого понадобилась госпитализация. А в Чебоксарах пьяный за рулем «Гранты», вылетев на полосу встречного движения, врезался в «Приору», которую от удара выборосило под проезжавший мимо бензовоз. В «Приоре» двое раненых. Сам «алководитель» тоже пострадал.
ГИБДД Чувашии призывает всех: увидев пьяного за рулем набрать номер полиции 102. Или сообщить анонимно телеграм-боту @antidiler21bot.

Опубликовано: 3 октября 2022 г.


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