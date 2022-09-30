Бывший работник маркетплейса создал фальшивый сайт популярного интернет-магазина

«Клон» товар не пришлет

46-летний чебоксарец считал себя опытным интернет-пользователем, но мошенникам удалось его провести. Уж очень похожа была страница, на которой мужчина присмотрел себе модный гаджет, на сайт известного в России интернет-магазина.

Цена на смартфон настолько выгодно отличалась от предложений конкурентов, что покупателя не смутила последующая переписка с «представителем» вне платформы магазина и необходимость полной предоплаты товара. Более 20 тысяч рублей были отправлены на счет продавца, который обещал сделку «напрямую», без посредников. После чего так называемый представитель перестал выходить на связь…

Произошла эта история в марте нынешнего года. Тогда от оперативников уголовного розыска потерпевший узнал, что заказывал товар на поддельной странице популярного маркетплейса, поэтому ждать телефона не имеет смысла. По факту мошенничества, как положено, следственным подразделением ОП № 4 столичного УМВД было возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и специализированные подразделения министерства предприняли все необходимое, чтобы выяснить, куда ушли деньги чебоксарского безработного. Задача оказалась не из простых, но при таких хищениях по-другому бывает редко: злоумышленники стараются максимально запутать следы, используя чужие банковские и сим-карты. Несмотря на всю эту конспирацию, виртуального продавца удалось разыскать. Гражданин Украины, который вместе с женой и ребенком проживал в Подмосковье, был очень удивлен визиту сотрудников полиции из Чувашии, так как считал свою «систему безопасности» неуязвимой для правоохранителей. Это, конечно же, не соответствовало действительности: контрмеры к IT-преступлениям тоже совершенствуются день ото дня.

В ходе обыска у 29-летнего мошенника были изъяты ноутбук, банковские и сим-карты, зарегистрированные на посторонних лиц, другие представляющие интерес материалы. Дошло дело и до так называемого «фишингового» сайта, созданного специально для обмана доверчивых граждан. Оказалось, молодой человек до недавнего времени и сам работал в популярном маркетплейсе, страницу которого так ловко скопировал. При его технической подготовке и с помощью определенной информации, полученной, по всей видимости, в процессе трудовой деятельности, подозреваемый без особого труда создал сайт-двойник для личного обогащения. Сколько людей попалось «клону» в погоне за нереально дешевыми смартфонами, предстоит выяснить. Расследование продолжается.

Уже установлено, что таким же способом подозреваемый похитил более 40 тысяч рублей и у 38-летнего рабочего одного из чебоксарских предприятий, который решил приобрести по дешевке 3 смартфона.

К СВЕДЕНИЮ

Поскольку подобная схема обмана набирает популярность, помните, что соглашаться на сомнительные «персональные» предложения себе дороже. Любые сделки нужно заключать только в пределах поля видимости официального интернет-магазина. Тогда маркетплейс выступает в качестве гаранта торговой операции. Все остальные варианты — под вашу личную ответственность.

Ольга Андриянова