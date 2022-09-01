Бабушка Зина из Чувашии связала для солдат 33 пары шерстяных носков

Многие сейчас желают помочь нашим солдатам в силу своих возможностей. Одними из первых поддержали земляков, участвующих в спецоперации на Украине, жители Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района. Они собрали для солдат теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, а также душевные письма местных мальчишек и девчонок. Через региональный исполком Общероссийского Народного фронта все посылки были отправлены российским солдатам — участникам спецоперации.

Более того, на днях район проводил первую группу мобилизованных бойцов. И все защитники Отечества получили специальный набор вещей и продуктов, приобретенных жителями Ярабайкасинского сельского поселения.

С инициативой благородного дела выступил уроженец деревни Шоркасы Андрей Троицкий. Когда началась спецоперация, родственник Андрея Петровича Валентин Троицкий вступил в ряды добровольцев, но, к сожалению, героически погиб, выполняя воинский долг. «Российские солдаты проявляют мужество и героизм в боях специальной военной операции. В такой ситуации мы не сможем стоять в стороне. Давайте поможем, кто чем может», — обратился тогда он к односельчанам.

Почин поддержали многие. Местные мастерицы принялись вязать теплые вещи, а селяне стали собирать деньги на покупку необходимых для солдат вещей и продуктов. Вскоре о добром начинании шоркасинцев узнало все поселение. К благому делу подключились жители других сел и деревень, не остались в стороне и сельскохозяйственный производственный кооператив «Герой», коллектив Акрамовской школы, предприниматели и многие другие неравнодушные люди. Кто-то внес в общую копилку по одной тысяче рублей, а кто и по 10-25 тысяч. В итоге было собрано почти полмиллиона рублей, сообщили в администрации района. На них инициативная группа селян закупила носки, перчатки, стельки, продукты, бинты, йод, не скоропортящиеся продукты — в целом то, что никогда не бывает лишним в походных, а тем более в боевых условиях…

Те, кто поддержал это доброе дело, не остались без внимания. Настоящей героиней местных социальных сетей стала 86-летняя жительница деревни Шоркасы Зинаида Шурнова — она связала для участников спецоперации 33 пары шерстяных носков. Как сообщают в Моргаушском районе, последовали ее примеру и рукодельницы из деревни Ермаково — Надежда Васильева, Тамара Горшкова и Людмила Алексеева. Говорят, шерстяные носки очень ценят бойцы: во время отдыха приятно надеть что-то домашнее, родное, связанное руками своих соотечественниц. Кстати, в социальных сетях по всей России формируются целые сообщества рукодельниц, которые партиями отправляют нашим солдатам, участвующим в спецоперации, вязаные теплые вещи.

Мария Ненашева,

Вячеслав Крылов,

Елена Шмелева