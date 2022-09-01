В Чувашии с большим размахом прошел главный шахматный турнир России

Праздник шахмат с драматичной развязкой

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам в Чебоксарах завершены. Участники покинули столицу Чувашии не только с призами и подарками, но и с багажом впечатлений. На позитиве, хоть и с легкой грустью, оценили прошедшие соревнования и те, кто внес в организацию спортивного праздника свой вклад.

«Я интересовался мнением и участников, и болельщиков, и организаторов — внешних, не только из Чувашии. Они говорят, что это лучший Суперфинал за всю историю шахмат», — сказал корреспонденту «Советской Чувашии» депутат Госдумы, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Суперфиналов Анатолий Аксаков.

«И видите, как драматично завершился, победой в «Армагеддоне» — лучшего и не придумать. Я благодарен всем, кто организовал этот замечательный турнир, — и Федерации шахмат России, и правительству Чувашии, и Федерации шахмат Чувашии, и музею, который предоставил свои площади для проведения замечательного турнира», — добавил Аксаков.

ГЕННАДИЙ КОЗЛОВ,

директор Чувашского государственного художественного музея: «Я очень доволен прошедшим чемпионатом, организационными моментами — со стороны Минспорта, со стороны шахматной федерации. На мой взгляд, все прошло на высочайшем профессиональном уровне, службы работали, можно сказать, безупречно. Игроки, со слов руководителя чувашской шахматной федерации, подчеркнули, что этот чемпионат стоит особняком, что музейное пространство и сама атмосфера им очень понравились. Вместе с тем испытываю чувство грусти. Для нас этот чемпионат оказался праздником, а когда праздник заканчивается, всегда легкая грусть появляется. Праздник проходит — жаль».

Снова встретимся в Чебоксарах?

Отвечая на вопрос автора этих строк, не инициировала ли ФШР проведение Суперфиналов в Чебоксарах и в следующем году, Аксаков объяснил, что организация соблюдает принцип ротации. И скорее всего, по словам депутата, через год турниры примет уже другой город.

Однако эта идея Аксакову пришлась по душе, он озвучил ее и на церемонии закрытия — здесь же, в стенах Чувашского государственного художественного музея. Вновь сообщив о намерениях добиться права провести матч за звание чемпиона мира между нашим Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дином Лижэнем.

Министр спорта республики Василий Петров напомнил, что в Чувашии все это время проходили разнообразные мероприятия с шахматным уклоном. «В эти дни наша республика стала столицей российских шахмат. Мы все болели за спортсменов, наблюдали красивые шахматные баталии. Кроме того, у нас прошло более десятка разных соревнований и мастер-классов. Именитые гроссмейстеры посетили села, города нашей республики, провели сеансы одновременной игры с любителями шахмат. Этим сеансам предшествовала предварительная работа, шли отборочные соревнования по всей республике», — сказал глава ведомства.

«Какой же для них это большой праздник!»

Здорово, что в шахматы в республике сейчас были вовлечены не только участники турнира, но и простые любители, для которых, к примеру, участие в сеансе одновременной игры с именитым гроссмейстером — уже грандиозное событие.

Атмосферу сеанса одновременной игры в Алатыре эмоционально описал в блоге на сайте ФШР шахматист Михаил Попов. «Присутствующему на месте автору довелось побывать в городе Алатыре, где встретил просто неистовое сопротивление от местных любителей. В итоге удалось «отскочить» на две ничьи, хотя по позициям ситуация была намного хуже», — отметил он.

«В процессе беседы с местными шахматистами я понял, какой же для них это большой праздник. Один из ветеранов с горящими глазами рассказывал, как 35 лет назад к ним тоже приезжал сильный сеансер Сергиевский и тоже сделал две ничьи. Да, Алатырю немного «не повезло» — достаточно миниатюрный город, переживший существенный отток населения после девяностых, который находится одинаково далеко сразу от нескольких крупных городов (Чебоксары, Саранск и Ульяновск). Когда рядом нет крупного города с хорошей шахматной школой, очень непросто обжиться приличными шахматистами, но отдельные энтузиасты игру на 64 клетках любят и недавно открыли кружок для ребят — хочется пожелать алатырцам успеха!» — подчеркнул Попов.

«Будет что и рассказать, и показать»

Сопротивление на сеансе одновременной игры встретил и международный гроссмейстер Сергей Шипов, который в Чебоксарах в прямом эфире комментировал партии чемпионатов России.

«Приятно было отвлечься от основной работы. Сеанс одновременной игры мне понравился, есть здесь талантливые мальчики и девочки. Борьба была очень серьезной, и чудом я только не проиграл, это было просто дикое везение. Я желаю всем участникам этого сеанса успехов и чтобы местные тренеры продолжили воспитывать молодежь. Будут тренеры — будут ученики.

Ну и удалось немножко прогуляться, посмотреть Волгу, самые ключевые ваши туристические места. Как правило, на таких турнирах у нас времени не хватает ни на что, всегда обидно: приезжаешь в красивый город, а уезжаешь — тебе и вспомнить нечего. А сейчас что-то удалось зацепить. Будет что и рассказать, и показать, я делал фото», — поделился впечатлениями Шипов в беседе с корреспондентом «СЧ».

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Убежден, что эти десять дней стали грандиознейшим событием для нашей республики. У нас была главная задача — создать условия, чтобы игры прошли на высоком организационном уровне. Очень рад, что так и было. Всех поздравляю с этим событием и хочу сказать — мы всегда рады видеть вас на нашей чувашской земле!»

«Проспал все завтраки…»

Итак, судьбу чемпионата России среди мужчин решила партия «Армагеддон» на тай-брейке. Одинаковое количество очков к тому моменту набрали Санан Сюгиров и Даниил Дубов. Причем Сюгиров до заключительного тура опережал Дубова на пол-очка.

Сам же «Армагеддон» завершился вничью, и победителем был признан Дубов, игравший черными фигурами.

«Такой монотонный турнир. Суперфиналы бывают разные. Бывает, что сразу все начинают играть агрессивно, много результативных партий — это и зрителям интересно, и участникам. А у нас был очень медленный старт, все обыгрывали только аутсайдеров, сделали миллион ничьих, каждая занимает час. Для зрителя это выглядит так, что это легко, но к этой партии ты семь часов готовишься, а потом вечером себя ругаешь, что мы ленивые и не играем больше 20 ходов и так далее», — сказал чемпион мира по быстрым шахматам Дубов журналистам после окончания турнира.

По словам Дубова, в Чебоксарах ему все понравилось. «Во-первых, трудно жаловаться, когда выигрываешь, — признал чемпион мира по быстрым шахматам. — Во-вторых, у меня все было хорошо, мне понравилось: зал отличный, отель хороший. Питание в отеле, предположительно, тоже хорошее, но я даже толком и не знаю: я проспал абсолютно все завтраки на этом турнире». Дубов также сказал, что для будущих Суперфиналов он особо отметил бы очень хорошую идею в Чебоксарах с волонтерами-детьми: «Я такого еще нигде не видел. Это приятно, вызывает у тебя улыбку и до партии, и по ходу партии, это поднимает настроение, и видно, что и волонтерам это интересно. Это не какие-то суровые роботы, которые действуют по инструкции, а живые люди, вот это было приятно».

Лучший Суперфинал в отличном городе

Несмотря на упущенное первое место, Сюгиров в целом остался доволен своей игрой в Чебоксарах. «Впечатления самые хорошие, конечно. Это мой лучший Суперфинал, несмотря на проигранный «Армагеддон», я очень доволен своим выступлением. Это серебряная медаль, которой у меня не было никогда. Я понимал, что «Армагеддон» — это лотерея. А Даня (Дубов) отлично сыграл, он молодец».

Для Сюгирова это первая поездка в Чебоксары. Он мог оказаться здесь еще в прошлом году, когда наш город принимал соревнования в рамках Высшей лиги. Но поездка сорвалась из-за заражения коронавирусом. «Отличный город, на мой взгляд, организация была шикарная. Надеюсь, здесь еще будут соревнования, с удовольствием буду приезжать», — сказал сейчас Сюгиров.

Победителем женского Суперфинала стала Валентина Гунина, она выиграла чемпионат в пятый раз. В стартовых трех турах опытный гроссмейстер потерпела два поражения, но все же смогла на финише опередить Марину Гусеву.

По словам Гуниной, по ходу турнира она испытывала проблемы со здоровьем, что не помешало, однако, ей прокатиться на колесе обозрения на заливе.