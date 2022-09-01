В Новоюжном районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И мяч погонять, и на тренажерах позаниматься

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Чувашии появился четвертый современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).
Очень обрадовались появлению нового спортивного объекта учащиеся чебоксарских школ № 17 и № 37, между которыми и расположился стадион. Теперь у детей есть возможность для игры в самый популярный командный вид спорта на гладком искусственном газоне, а окружают футбольное поле легкоатлетические дорожки с синтетическим покрытием. Также в инфраструктуру нового ФОКОТа вошли спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута, комплекс различных уличных тренажеров и трибуны для зрителей.
Министр спорта Чувашии Василий Петров подчеркнул важность приобщения людей к физической культуре и здоровому образу жизни с помощью создания инфраструктуры для занятия спортом. «Участие региона в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» становится большим подспорьем в совершенствовании спортивной инфраструктуры», — отметил он.

СПРАВКА «СЧ»

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в Чувашии с 2019 года помимо четырех ФОКОТов построено 20 площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО.
Опубликовано: 26 сентября 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.