В Новоюжном районе построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

И мяч погонять, и на тренажерах позаниматься

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Чувашии появился четвертый современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

Очень обрадовались появлению нового спортивного объекта учащиеся чебоксарских школ № 17 и № 37, между которыми и расположился стадион. Теперь у детей есть возможность для игры в самый популярный командный вид спорта на гладком искусственном газоне, а окружают футбольное поле легкоатлетические дорожки с синтетическим покрытием. Также в инфраструктуру нового ФОКОТа вошли спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута, комплекс различных уличных тренажеров и трибуны для зрителей.

Министр спорта Чувашии Василий Петров подчеркнул важность приобщения людей к физической культуре и здоровому образу жизни с помощью создания инфраструктуры для занятия спортом. «Участие региона в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» становится большим подспорьем в совершенствовании спортивной инфраструктуры», — отметил он.