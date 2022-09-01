Жителям республики предложено придумать логотип и идею Года счастливого детства

В республике стартовала акция «Год счастливого детства глазами детей». Проводится она в связи с тем, что по Указу Главы Чувашии 2023 год объявлен Годом счастливого детства.

Все участники акции, и дети, и помогающие им родители и педагоги, могут, во-первых, нарисовать логотип и придумать девиз Года счастливого детства. Во-вторых — предложить свои идеи по организации и проведению мероприятий тематического года в Чувашии. Идеи эти могут быть представлены в формате видеороликов, презентаций или обычного текста.

Уже в первые дни акции конкурсанты активно включились в процесс. На адрес электронной почты molod9@cap.ru поступают первые работы. Это в основном текстовые материалы, видеоролики и презентации пользуются меньшей популярностью. Кстати, самые креативные идеи будут представлены на прямой линии с Главой Чувашии Олегом Николаевым, которая состоится 30 сентября.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашии: «До конца сентября мы ждем предложений от школьников, от воспитанников детских садов в виде рисунков, эссе, других материалов, где они обозначат именно свое видение Года счастливого детства. Второе направление — конкурс на лучший логотип Года счастливого детства, который будет принят и рассмотрен и министерством образования, и Кабинетом министров республики».