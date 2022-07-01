Служебный подлог обернулся штрафом и возмещением ущерба

Директор республиканского Центра образования и комплексного сопровождения детей обвинялась в служебном подлоге.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в 2020 году это учреждение получило из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» грант в форме субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей».

Для реализации полученной субсидии часть денег была направлена на закупку информационных напольных стеллажей. В декабре того же года директор, зная, что организация, с которой заключен договор на поставку этой продукции, необходимые работы не выполнила, и опасаясь негативных последствий для своей карьеры, фактически приняла и оплатила не поставленную продукцию, подписав соответствующие официальные документы, то есть совершила служебный подлог. В итоге в учреждение был поставлен товар, не отвечающий условиям договора и на 57 тысяч рублей дороже. Таков ущерб, причиненный федеральному бюджету.

Но суд прекратил уголовное дело, назначив фигурантке судебный штраф в 30 тысяч рублей. Законом это разрешено, если обвиняемая ранее не судима, свою вину признала и возместила в полном объеме причиненный преступлением ущерб, к тому же ей было инкриминировано преступление небольшой тяжести.