Наши ребята проедут всю Россию на поезде «Большой перемены»

Три школьника из Чувашии стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов. Эту замечательную новость сообщил на своей странице ВКонтакте министр образования республики Дмитрий Захаров. Всего в финале конкурса, прошедшем в «Артеке», приняли участие 600 мальчишек и девчонок со всей России. Они решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек, а эксперты оценивали логическое мышление ребят, их креативность и умение работать в команде. Триста самых креативных и творческих участников конкурса ждет уникальный приз — «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены». 5 сентября этот поезд стартует из Санкт-Петербурга и проедет до Владивостока с остановками в 12 крупных городах России. Поедут на нем и наши ребята — чебоксарцы Дмитрий Некрасов (гимназия № 2) и Елена Васькина (гимназия № 5), а также Виктория Анакова из новочебоксарской гимназии № 6. А учителя-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».