Жители Чувашии могут рассказать всей стране о своем герое

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На сайте землякичувашии.рф заработал новый раздел — «Герои среди нас».

Теперь жители республики могут поделиться историей о своем выдающемся земляке, заполнив интернет-форму прямо на сайте, сообщает Минцифры Чувашии.

Это может быть рассказ о человеке любой профессии и любого возраста — школьном учителе, воспитавшем не одно поколение достойных учеников, враче, спасшем жизни десятков пациентов, волонтере, бескорыстно помогающем другим людям. Согласовывать истории будут органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. После модерации материал о предложенном земляке появится в разделе «Герои среди нас».

Пригласил всех желающих присоединиться и рассказать о своем выдающемся герое и Глава Чувашии Олег Николаев:

«Пусть как можно больше людей в республике и за ее пределами узнает о достойных сыновьях и дочерях Чувашии!» — написал он в своем телеграм-канале.

Опубликовано: 21 июля 2022 г.


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