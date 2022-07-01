Жители Чувашии могут рассказать всей стране о своем герое

На сайте землякичувашии.рф заработал новый раздел — «Герои среди нас».

Теперь жители республики могут поделиться историей о своем выдающемся земляке, заполнив интернет-форму прямо на сайте, сообщает Минцифры Чувашии.

Это может быть рассказ о человеке любой профессии и любого возраста — школьном учителе, воспитавшем не одно поколение достойных учеников, враче, спасшем жизни десятков пациентов, волонтере, бескорыстно помогающем другим людям. Согласовывать истории будут органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. После модерации материал о предложенном земляке появится в разделе «Герои среди нас».

Пригласил всех желающих присоединиться и рассказать о своем выдающемся герое и Глава Чувашии Олег Николаев: