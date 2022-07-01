Впервые за 13 лет в Чувашии загнездились редкие императорские орлы

В республике могильника, как еще называют императорского (солнечного) орла, ученые не встречали с 2009 года. До этого времени, по сведениям орнитологов, в Чувашии гнездилась всего одна орлиная пара в Шемуршинском районе. Эта крупная хищная птица семейства ястребиных считается редким видом не только в республике, но и во всей стране: она находится под угрозой вымирания и занесена в Красную книгу России.

Но в этом году случилась большая удача. В июне гнездо хищников специалисты обнаружили в Национальном парке «Ч?ваш в?рман?». А когда в начале июля орнитологи навестили пернатых еще раз, их ждал большой сюрприз: в гнезде оказалось два птенца — самец и самочка. Как рассказал заместитель директора Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды Чувашии Геннадий Исаков, который и нашел гнездо, могильники в Чувашии всегда были редкими гнездящимися птицами. Максимальная их численность в 1990-2000-х годах оценивалась в 1-5 пар. А в последние десять лет вид встречался только во время миграций, хотя гнезда орлов замечали в соседних регионах на расстоянии всего 4-10 км от границы нашей республики.

Как сообщили в Минприроды Чувашии, для того, чтобы отследить дальнейшую судьбу птенчиков, специалисты отметили их цветными кольцами, которые позволяют определять конкретную особь на расстоянии. Эти птенцы, кстати, оказались первыми императорскими орлами, окольцованными в Чувашии. Благодаря такой метке ученые смогут узнать о местах миграции и зимовки орлов из региона, а также возраст, в котором молодые птицы приступают к размножению.