В Вурнарском районе бывший глава поселения осужден за коррупционные преступления

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Судом установлено, что злоумышленник с 2014 по 2015 год, будучи главой поселения, изготовил сфальсифицированные доверенности от имени нескольких членов СХПК имени Ульянова, в которые внес не соответствующие действительности сведения о том, что указанные граждане уполномочивают его представлять их интересы по вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. Весной 2016 года чиновник составил от имени членов кооператива заявления о прекращении права собственности на принадлежащие им земельные доли (стоимость каждой — более 30 тысяч рублей), и зарегистрировал их за Большеяушским сельским поселением. Позже часть этих земельных долей он передал в аренду своим родственникам, знакомым и организациям.

Что так оно и было, подтвердил сам фигурант. Суд наказал его двумя годами условного лишения свободы с лишением права на такой же срок занимать должности в органах местного самоуправления. Напомним, ранее бывший глава поселения уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении 30-ти членов сельскохозяйственного кооператива. Тогда он был признан виновным не только в злоупотреблении должностными полномочиями (четыре эпизода), но и в получении взятки. Приговор — 5,5 лет условного лишения свободы. Также бывший глава на три года был лишен права занимать определенные должности и оштрафован в размере 10-кратной суммы взятки.