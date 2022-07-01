Предприятия Чувашпотребсоюза приняли участие в фестивале «Вкусы России»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 14 по 17 июля в Москве прошел гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он организован Минсельхозом России при поддержке правительства Москвы с целью развития региональных брендов и продвижения национального конкурса «Вкусы России». В гастрофестивале представлены почти 300 брендов из 65 регионов страны. В экспозиции Чувашской Республики — продукция предприятий и организаций Чувашпотребсоюза, в том числе знаменитый шыртан «Чувашский» Ядринского мясокомбината, пряники «Цивильские», соки прямого отжима, а также сыры, чувашский мед. В первый день работы выставку посетила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Помимо ярмарки в рамках фестиваля проводятся творческие, кулинарные мастер-классы, выступления артистов.

В продолжение темы: «Ширтаны разбирают! Торговля в Москве идет хорошо!»

Надежда Антонова
Опубликовано: 19 июля 2022 г.


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