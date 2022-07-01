Экспозиция чувашских продуктов развернута на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Здесь, на Пушкинской набережной, второй день царит настоящий гастрономический праздник. Можно попробовать продукты питания более чем 280 региональных брендов из 63 регионов России, в том числе и з Чувашии. Наши производители выставили напитки из чувашского хмеля, ширтан и колбаски из разных видов мяса, ароматные пряники, другую продукцию.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, 15 июля на главной сцене фестиваля в Парке Горького пройдет выступление Чувашского народного вокального ансамбля «Цивиляночка».

Опубликовано: 15 июля 2022 г.


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