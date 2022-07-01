Два новых авиарейса свяжут Чебоксары с Сургутом и Сочи

Как сообщает Минтранспорта Чувашии, Федеральное агентство воздушного транспорта в июне этого года провело конкурсный отбор авиакомпаний, выразивших готовность осуществлять субсидируемые перевозки пассажиров. По итогам отбора уже с 1 августа на маршруте «Чебоксары — Сургут» появятся самолеты CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров от АО «ЮВТ-Аэро». А на линию «Чебоксары — Сочи» с 1 октября выйдут воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров, принадлежащие ООО «Северный Ветер». Перевозки и в Сургут, и в Сочи планируется осуществлять до конца этого года два раза в неделю, уровень софинансирования расходов со стороны Чувашии — 61%.