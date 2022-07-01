Более 60 компаний из 18 регионов приняли участие в выставке «День поля–2022»

Это рекордный показатель за последние годы. Выставка-демонстрация проходила на опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильском районе. Ведущие производители сельхозтехники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений, а также разработчики инновационных технологий презентовали свои продукты, демонстрировали технику в работе. Состоялись круглые столы с участием ученых и экспертов.

Глава республики Олег Николаев выразил признательность организаторам и гостям мероприятия, отметив, что такая площадка необходима для эффективного развития агропромышленного комплекса. «Мы изучаем новые технологии и инновации, подходы, чтобы их применять на практике для достижения еще лучших результатов в развитии агробизнеса», — отметил он. И напомнил, что правительство региона последовательно наращивает формы помощи АПК.

«Недавно принято решение о дополнительной поддержке сельского хозяйства в размере 300 миллионов рублей. Деньги направят на частичное субсидирование приобретения сельхозтехники. В этом году существенно расширили возможности и для развития малых форм хозяйствования», — сообщил Глава.

Особо были отмечены достигнутые результаты в области применения элитных семян, развитии племенного животноводства. «Наша задача — углубление переработки и создание высокой добавочной стоимости. Будем способствовать тому, чтобы такие производства появлялись на территориях муниципальных образований», — сказал Олег Николаев.

На выставке были вручены награды за вклад в развитие АПК. По итогам всероссийского конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года» дипломами отмечены ООО «Агрофирма «Исток» Батыревского района и «Агрофирма «Колос» Шемуршинского района, а также крестьянское (фермерское) хозяйство Филиппова Яльчикского района. Дипломов о профессиональной переподготовке удостоены слушатели «Школы фермера». Олег Николаев отметил значимость этой формы повышения квалификации аграриев, позволяющей повышать уровень компетенций и создавать рентабельный бизнес. Благодарность партнерам и участникам выставки выразил также вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, отметив, что благодаря обновлению сельхозтехники, аграрии своевременно выполняют агротехнические мероприятия.

Затем гости ознакомились с экспозицией выставки. Было представлено более 150 единиц сельхозтехники и оборудования. А Чувашский НИИ показал опытный участок с демонстрацией порядка 250 сортов и гибридов сельхозкультур, представленных отечественными научно-исследовательскими учреждениями и поставщиками семян. Растущий спрос на технику констатировали представители ООО «Агромашснаб».

Команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова презентовала опытный образец первого отечественного беспилотного колесного мини-трактора «Уралец 224». Он создан при поддержке внутреннего гранта ЧГУ и компании ООО «Фарватер» по заказу машиностроителей из Челябинска — модель будет запускаться в серию уже этой осенью. Глава Чувашии отметил важность партнерства команды разработчиков с ведущими компаниями страны, в том числе с концерном «Тракторные заводы». Была представлена техника и других разработчиков из Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.