В Канашском районе удалось спасти лес от пожара

Серьезный пожар едва не случился накануне в Шихранском лесничестве Канашского района, сообщает Чувашинформ. Причиной возгорания стала техническая неисправность — местный житель на тракторе перевозил тюки с сеном, при этом его МТЗ-80 не был оборудован искрогасителем. Вылетевшая из глушителя искра подожгла сено в прицепе. Дальше события развивались стремительно. Во время движения горящий тюк скатился с прицепа, пламя перекинулось на траву, и скоро четверть гектара земель лесного фонда были охвачены огнем.

Большой беды удалось избежать благодаря оперативности лесничих, огнеборцев и местных жителей. Огонь не успел добраться до деревьев.