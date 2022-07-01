Житель Красноармейского района осужден за использование поддельных «прав»

В августе 2020 года молодой человек нашел в интернете объявление, в котором предлагались услуги по оформлению подложного водительского удостоверения. И по телефону сделал заявку на такое удостоверение, за которое запросили 30 тысяч рублей.

Сначала парень передал «исполнителю» свои анкетные данные и личную фотографию, а также перечислил аванс в размере 15 тысяч рублей, оставшуюся сумму перевел, когда уже получил документ на руки.

Фальшивым водительским удостоверением молодой человек пользовался с конца августа 2020-го по 31 марта нынешнего года — в тот день на автодороге «Цивильск — Ульяновск» возле деревни Малая Андреевка его остановили сотрудники ГИБДД. Они и усомнились в подлинности представленного им водительского удостоверения и сообщили об этом факте в дежурную часть.

Вину в совершенных преступлениях (приобретение фальшивого удостоверения и его использование) подсудимый признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полгода.