Паспорт инвалиду доставили на дом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали обращение от жителя д. Бишево Урмарского района через портал Госуслуг. Мужчина сообщил, что на днях ему исполнилось 45 лет, пришло время менять паспорт.

Но, так как он является инвалидом 1 группы, у него нет возможности лично посетить миграционный пункт МО МВД России «Урмарский».

«Моя сестра (она же и ухаживающая за мной) поехала в миграционный пункт МО МВД России «Урмарский» оформлять мой новый паспорт. Все документы были предоставлены, но миграционный пункт настаивает, чтобы я завтра (7 июля) явился к ним, чтобы подписать документы и получить паспорт. Как я должен это сделать: я не могу туда выехать из-за ряда проблем, включая больные почки, сильные боль в тазобедренном суставе, нет машины, и на коляске мне трудно сидеть, и, вообще, кто меня вынесет со второго этажа?», — посетовал он.

Специалисты Центра управления регионом связались с Урмарским КЦСОН Минтруда Чувашии. Вопрос решился в считанные часы. Социальные работники учреждения совместно с Миграционной службой Урмарского района приехали к мужчине домой и вручили документ.

Опубликовано: 7 июля 2022 г.


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