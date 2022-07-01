Сбивший в Новочебоксарске двух девочек адвокат выслушал приговор

Выслушал приговор 27-летний адвокат республиканской Адвокатской палаты, совершивший ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние девочки.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что в июне прошлого года в восьмом часу вечера адвокат управлял автомобилем «KIA RIO». На улице Винокурова в Новочебоксарске, разговаривая по мобильному телефону, он не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. И совершил наезд на двух девочек в возрасте 8-ми и 14-ти лет, переходивших дорогу по дорожной разметке. В результате дети получили серьезные травмы, вызвавшие причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

В качестве защиты виновник ДТП ссылался на дорожную обстановку, якобы ограничивающую видимость в зоне пешеходного перехода. Однако следствием доказано, что наезд на пешеходов он совершил в светлое время суток в условиях достаточной видимости. Проведенная автотехническая судебная экспертиза установила, что при соблюдении правил дорожного движения обвиняемый имел возможность увидеть переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу девочек и остановиться, чтобы пропустить их.

Адвокат наказан — суд приговорил его к 11 месяцам ограничения свободы с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, по иску, заявленному матерью потерпевшей еще на стадии предварительного следствия, с осужденного в ее пользу взыскана компенсация морального вреда — 500 тысяч рублей.