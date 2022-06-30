И артисты дают взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Чувашгосансамбль».

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения. По версии следствия, с октября 2018 по апрель 2020 года обвиняемый, будучи руководителем «Чувашгосансамбля», незаконно требовал от артистов передавать ему часть денег, полученных в качестве премий, якобы для хозяйственных нужд учреждения. В итоге он присвоил средства шести потерпевших на сумму более 105 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также директор четырежды вымогал у артистов ансамбля взятки в суммах от 32,5 до 44,5 тысячи рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Иначе угрожал привлечь их к дисциплинарной ответственности, отстранить от сольных выступлений и выездных концертов и лишить премиальных выплат. Угрозы подействовали, директор незаконно получил от подчиненных 155 тысяч рублей.

Кроме того, в 2019 году злоумышленник присвоил и растратил деньги учреждения на сумму более 149 тысяч рублей, заключив со своим знакомым предпринимателем фиктивный договор на пошив и поставку для нужд учреждения партии головных уборов «тухъя». А на самом деле их изготовило частное лицо по цене, значительно меньшей суммы договора. Кстати, следователи СУ СКР по Чувашии постарались — в ходе предварительного следствия имущественный вред, причиненный бюджетному учреждению и артистам, возмещен в полном объеме. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Калининский районный суд.