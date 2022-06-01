В Чувашии впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн

Первым младенцем, зарегистрированным через суперсервис «Рождение ребенка», стал маленький чебоксарец по имени Ратмир. Почти одновременно с родителями Ратмира электронное заявление о регистрации рождения в отдел ЗАГС администрации Московского района Чебоксар подала еще одна семья, у которой появилась на свет дочка.

Как сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, с помощью суперсервиса мама дает согласие на оформление медицинского свидетельства в электронном виде. Этот документ поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные медицинского свидетельства и цифрового профиля на портале используются для заполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и направить заявление в желаемый орган ЗАГС. Там зарегистрируют рождение малыша без личного присутствия родителей. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. А гербовое свидетельство о рождении папы или мамы могут получить позже, уже лично сходив в ЗАГС.

«Благодаря новым возможностям портала Госуслуг родителям теперь на надо тратить время на посещение ЗАГСа для оформления свидетельства о рождении ребенка Не выходя из дома, они получат первый документ своего малыша» , — говорит руководитель Госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов. По его мнению , внедрение данного суперсервиса позволит повысить качество предоставления государственных услуг.