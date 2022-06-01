Глава Чувашии и Губернатор Ульяновской области обсудили развитие туризма и экономики регионов

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На Чебоксарском экономическом форуме Глава Чувашии Олег Николаев и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили дальнейшую работу по вопросам, связанным с развитием экономики регионов и реализации туристического маршрута «Великий Волжский путь». Соответствующие соглашения, напомним, были заключены на Петербургском международном экономическом форуме-2022.
Одно из направлений совместной работы двух регионов — декарбонизация экономики (декарбонизация — снижение выбросов углекислого газа. — Прим. ред.). На форуме в Санкт-Петербурге Чувашия и Ульяновская область, а также Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и испытании технологий контроля углеродного баланса. «Карбоновый полигон, который планируется создать в рамках проекта «Волга — экологический прорывной регион ESG» — это перспективное направление, которое вызывает большой интерес и поддерживается на уровне Правительства страны», — отметил Олег Николаев.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ,
Губернатор Ульяновской области:

«Наша бизнес-миссия в Чувашской Республике очень важна. Как показала ситуация, в нынешних условиях необходимо уделять больше внимания межрегиональной кооперации. В Ульяновской области достаточное количество компаний, которые могли бы поставлять комплектующие на такие предприятия как, например, «Тракторный завод». Ульяновской области есть, что предложить и другим регионам ПФО».

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию двусторонних кооперационных связей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Сегодня с предприятиями Ульяновской области активно сотрудничают АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», АО «АККОНД», АО «Чувашхлебопродукт» и ряд других предприятий республики.
«Сегодня мы приехали к вам расширенной делегацией, — рассказал на встрече Алексей Русских. — В нее вошли члены правительства Ульяновской области и руководители наших крупных предприятий. При посещении концерна «Тракторные заводы» мы провели содержательные переговоры, наметили планы по совместной кооперации. В частности, по поставке светотехнического оборудования, гидроцилиндров и других комплектующих. Также достигнута договоренность, что в рамках Иннопрома, который пройдет через неделю, представители предприятий Чувашии и Ульяновской области подпишут соглашения о сотрудничестве. Считаю, что у наших регионов большой потенциал в сфере импортозамещения».
Олег Николаев поблагодарил Алексея Русских за активное участие делегации Ульяновской области в деловой и культурной программе Дня Республики. Алексей Русских в свою очередь пригласил бизнес-делегацию Чувашии с ответным визитом в Ульяновскую область.

Опубликовано: 27 июня 2022 г.


Читайте также:

Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Чувашию
«Планов много, давайте работать…»
Денис Мантуров отметил прогресс в развитии промышленного потенциала Чувашии
Денис Мантуров оценил достижения промышленных предприятий Чувашии
В Чебоксарах открылась самая большая школа в Приволжье
В Чувашии подвели итоги празднования 100-летия автономии
В Чебоксарах состоялся «диалог на равных» с чемпионом мира по боксу Григорием Дроздом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.