Глава Чувашии и Губернатор Ульяновской области обсудили развитие туризма и экономики регионов

На Чебоксарском экономическом форуме Глава Чувашии Олег Николаев и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили дальнейшую работу по вопросам, связанным с развитием экономики регионов и реализации туристического маршрута «Великий Волжский путь». Соответствующие соглашения, напомним, были заключены на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Одно из направлений совместной работы двух регионов — декарбонизация экономики (декарбонизация — снижение выбросов углекислого газа. — Прим. ред.). На форуме в Санкт-Петербурге Чувашия и Ульяновская область, а также Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и испытании технологий контроля углеродного баланса. «Карбоновый полигон, который планируется создать в рамках проекта «Волга — экологический прорывной регион ESG» — это перспективное направление, которое вызывает большой интерес и поддерживается на уровне Правительства страны», — отметил Олег Николаев.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ,

Губернатор Ульяновской области: «Наша бизнес-миссия в Чувашской Республике очень важна. Как показала ситуация, в нынешних условиях необходимо уделять больше внимания межрегиональной кооперации. В Ульяновской области достаточное количество компаний, которые могли бы поставлять комплектующие на такие предприятия как, например, «Тракторный завод». Ульяновской области есть, что предложить и другим регионам ПФО».

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию двусторонних кооперационных связей, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Сегодня с предприятиями Ульяновской области активно сотрудничают АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», АО «АККОНД», АО «Чувашхлебопродукт» и ряд других предприятий республики.

«Сегодня мы приехали к вам расширенной делегацией, — рассказал на встрече Алексей Русских. — В нее вошли члены правительства Ульяновской области и руководители наших крупных предприятий. При посещении концерна «Тракторные заводы» мы провели содержательные переговоры, наметили планы по совместной кооперации. В частности, по поставке светотехнического оборудования, гидроцилиндров и других комплектующих. Также достигнута договоренность, что в рамках Иннопрома, который пройдет через неделю, представители предприятий Чувашии и Ульяновской области подпишут соглашения о сотрудничестве. Считаю, что у наших регионов большой потенциал в сфере импортозамещения».

Олег Николаев поблагодарил Алексея Русских за активное участие делегации Ульяновской области в деловой и культурной программе Дня Республики. Алексей Русских в свою очередь пригласил бизнес-делегацию Чувашии с ответным визитом в Ульяновскую область.