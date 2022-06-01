Екатерина Андреева завоевала россыпь наград

Воспитанница спортшколы № 6 Екатерина Андреева добилась большого успеха на завершившемся на днях в Могилеве открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике.

По результатам выступлений на соревнованиях подопечная Василия и Маргариты Ивановых завоевала в общей сумме пять медалей — две золотые, две серебряные и одну «бронзу». Нашей землячке удалось занять первые места в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Серебряные награды Екатерина завоевала на бревне и в многоборье. А третье место наша спортсменка заняла в вольных упражнениях.