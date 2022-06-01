Екатерина Андреева завоевала россыпь наград

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Екатерина Андреева порхала как бабочка в упражнениях на бревне. Фото cap.ru

Воспитанница спортшколы № 6 Екатерина Андреева добилась большого успеха на завершившемся на днях в Могилеве открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике.
По результатам выступлений на соревнованиях подопечная Василия и Маргариты Ивановых завоевала в общей сумме пять медалей — две золотые, две серебряные и одну «бронзу». Нашей землячке удалось занять первые места в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Серебряные награды Екатерина завоевала на бревне и в многоборье. А третье место наша спортсменка заняла в вольных упражнениях.

Опубликовано: 23 июня 2022 г.


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